Paola, camarera en Madrid: "Las seis de la tarde y me quedan 5 horas de trabajo: en días así me pregunto si vale la pena"

"Hay días en los que me pregunto si realmente vale la pena". Paola se despierta a las 09.00 todos los días. Es camarera en Madrid y aunque cubre un turno más diurno hace el esfuerzo por madrugar para “cumplir mis obligaciones diarias. "Estoy implementando hábitos que quiero sostener aunque me pese el día a día”.

Tal como ella misma explica en una nueva publicación en su perfil de Youtube, donde acumula más de 9.500 suscriptores, trabaja en hostelería con turnos “muy largos” para “financiar la vida que quiero construir”. “Así es cómo mantengo la mentalidad enfocada en el futuro”.

El primer servicio que cubre de su horario partido es el de 13.30 a 16.30. Después entra a las 20.30 hasta el cierre del restaurante, de madrugada. Pero como vive lejos del establecimiento, se queda en el local haciendo otras cosas en su tiempo libre.

"Este es el momento que marca la diferencia, porque podría perder el tiempo dando una vuelta u otra actividad, y ahora, aprovecho el tiempo. Siempre me traigo el ordenador y aprovecho este tiempo para editar algún vídeo o para leer". ”A la larga, le estoy sacando más provecho de cuando vivía cerca”, reconoce.

No obstante, cuando llega el último turno de día “el cansacio se siente”. “Tengo un dolor de espalda terrible”, lamenta, claramente afectada. A las 02.30 de la mañana, vuelva a casa. “Estoy muy cansada”, se sincera.

"Estoy muy agradecida"

“Podría quedarme con el cansancio, con el sueño, pero realmente estoy muy agradecida”, explica. “Porque tengo un trabajo, puedo comprarme mis cosas, puedo ayudar a mi familia, y porque estoy construyendo algo”, dice. Aun así, confiesa que "este no es el trabajo de mis sueños”, pero "no pasa nada porque he estado en lugares mucho peores".

Para los que no se sienten en su lugar final, Paola tiene un mensaje: “Estar en el proceso, no significa estar perdido”. “Aunque para unos es más difícil que para otros, significa que estas avanzando. Intenten ver siempre el lado positivo”. “Yo estoy agotada pero muy orgullosa. Algún día miraré atrás y vere que todo este esfuerzo ha tenido su recompensa”.