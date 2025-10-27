Rufián ve la portada de 'ABC' y le viene a la cabeza una de hace tres años por su significado oculto: "El mensaje es claro"

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha comparado la portada de este lunes del diario ABC, que está dedicada al presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, con una antigua de hace más de tres años por el simbolismo que, según él, oculta.

Este lunes, el diario ha dedicado su portada a una encuesta de Gad3 para ese periódico y para Las Provincias en la que se refleja que "la mayoría de votantes del PP en Valencia piden que Mazón dimita y convoque elecciones". "El rechazo al presidente de la Generalitat asciende al 75% entre los ciudadanos de la comunidad", se puede leer.

Además, también se muestra dicho sondeo en el que se preguntaba directamente por "qué cree que debería hacer Mazón". A favor de la opción de dimitir estaba el 75% de los encuestados, mientras que el 18% opina que no y el 8% restante no sabe y no contesta. En cuanto a la segunda posibilidad, convocar elecciones anticipadas, un 63% afirma que sí, un 27% que no y un 9% no sabe o no contesta.

También se pregunta si ven viable seguir y agotar la legislatura. De nuevo, la gente da la espalda a Mazón: tan solo un 22% dice que sí, mientras que un 69% responde que no y un 9% prefiere no contestar. Por último, que pueda volver a ser candidato a la Generalitat por el PP solo lo ven un 13%, ya que el 78% responde que no y el mismo 9% no contesta.

Además, la portada se completa con una imagen de Mazón saliendo de la reunión del CECOPI ocultándose detrás de una pared el día posterior a la DANA y con otra información más: "La alcaldesa de Valencia es la favorita para tomar el relevo entre los electores populares y doble en apoyos a Camps".

La comparativa de Rufián

Rufián ha querido comparar esta portada con la que publicó el diario ABC el 21 de febrero del 2022 en la que se mostraba al por entonces líder del PP, Pablo Casado, cruzando la Carrera de San Jerónimo frente al Congreso con un mensaje muy claro: "Casado, una dimisión obligada. Pide tiempo hasta julio, pero los barones quieren que renuncie ya".

"Esto no va por Mazón. Esto va por otro. Y el mensaje es claro: ALBERTO, NO HAY DOS SIN TRES", ha sentenciado el diputado de ERC en referencia al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en una publicación en la que ha compartido ambas portadas.

A última hora del 23 de febrero del 2022, tan solo dos días después de esa portada, Casado emitió un comunicado junto a los barones populares en el que se informaba que no optaría a la reelección en el congreso, que se celebraría los días 2 y 3 de abril. Hasta ese día, Casado siguió siendo formalmente presidente y le pidió al líder gallego que se presentara como candidato.

Además, en la mañana de ese 23 de febrero Casado dio su última intervención en el Congreso y, al terminar, se vivió una escena que pasó a la historia al recibir una ovación del resto de diputados del PP.