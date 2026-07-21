Un magistrado señala lo que cree que pasará en el caso de Begoña Gómez: "Tenemos que denunciar actuaciones de jueces absolutamente ilegales"

El conocido en redes sociales como Magistrado Anticorrupción TV ha publicado un vídeo hablando sobre el caso de Begoña Gómez, quien será juzgada finalmente ante un tribunal con jurado popular.

La mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está siendo investigada en una causa judicial por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación. Al principio se le atribuyeron los delitos de corrupción en los negocios y apropiación indebida por orden del juez Peinado, quien lleva el caso, pero quedaron fuera del procedimiento.

El magistrado ha ido contando el caso de la mujer del presidente a través de su canal de TikTok, @magistrado.antico, en el que se muestra muy contrario a algunas actuaciones de Peinado y cree saber qué es lo que pasará, pues ya acertó con el caso de David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, y el ya exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz.

"Va a ser condenada"

"La señora Begoña Gómez va a ser condenada y en este caso va a ser condenada a penas de prisión. Os lo adelanto tal cual os he adelantado y se ha acertado el resto de procedimientos conocidos que se están dando en nuestro país", ha avisado al principio del vídeo.

Gómez va al banquillo de los acusados "por los delitos de tráfico de influencias y malversación, ambos delitos castigados con penas de prisión": "La diferencia en este libro [Código Penal] de los otros casos en los que no ha habido penas de prisión por una sencilla razón, porque los delitos de prevaricación o de revelación de secretos en alguna de sus modalidades, no tienen aparejada la pena de prisión".

"Una gestión nefasta de Peinado"

Sin embargo, después se ha centrado en el juez Peinado: "Como siempre, si ha hecho algo la señora Begoña Gómez ha de responder, pero también tenemos que denunciar todas aquellas actuaciones de jueces absolutamente ilegales, violadores de derechos e incluso prevaricadores, y si pagan unos ciudadanos, tienen que pagar otros".

A este magistrado no le vale que digan que otra persona "hizo más": "Tendrá que responder esa persona también, pero no hay que dejar impune si es que ha hecho algo, que no lo sabemos, debido a la nefasta actuación de Peinado".

"Aquí claramente hay dos justicias, aquí claramente hay dos velocidades. Se tiene que aplicar siempre; si a la señora Begoña Gómez se le aplica esto, a algunos familiares de jueces y magistrados se les tiene que aplicar", ha sentenciado.