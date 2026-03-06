Un japonés ve la amenaza de Trump a España y lo primero que hace es alabado en todo el mundo

La negativa del Gobierno de España a ceder a Estados Unidos las bases en suelo español para su uso en la guerra con Irán que empezó el pasado sábado, así como el "no a la guerra" que pronunció Pedro Sánchez este miércoles desde La Moncloa están teniendo una repercusión global.

El dirigente español y su enfrentamiento con Donald Trump ocupan periódicos, minutos de radio y televisión en todo el mundo, así como miles de comentarios y de valoraciones en redes sociales por parte de usuarios de cualquier país.

Una reacción que ha llamado mucho la atención en España y que ha generado más de 11.000 me gusta, 2.000 compartidos y que ha sido vista más de 160.000 veces ha sido la del usuario japonés Shoko Egawa.

En su cuenta de X ha afirmado orgulloso que compra y utiliza productos de origen español y hasta ha mostrado una foto de un paquete de jamón serrano que ha comprado junto a una botella de vino y unos frutos.

"El presidente estadounidense Trump ha amenazado a España con 'no más comercio'. Para mostrar mi apoyo a España, fui a un supermercado cercano y compré productos españoles. El aceite de oliva que uso ahora mismo también es español. En cuanto se me acabe, pienso comprar más productos españoles", ha sentenciado.

Las palabras del líder del Partido Comunista japonés

Las muestras de apoyo a España están llegando de todos los rincones del planeta. Quizás Turquía sea el estado en el que más claro se ha visto estas muestras de cariño, pero no ha sido el único.

En Francia, Alemania, Reino Unido, Italia o Japón también se han compartido multitud de tuits y opiniones positivas sobre nuestro país tras plantar cara a Donald Trump y a Netanyahu en su guerra contra Irán.

De hecho, del país nipón también ha llegado a España el tuit del presidente del partido comunista de Japón, Kazuo Shii, que ha alabado a Pedro Sánchez y ha pedido a su gobierno que haga lo mismo que España.

"El gobierno español condena el ataque a Irán como ilegal y se niega a permitir que aviones militares estadounidenses utilicen bases en España para atacar Irán. El presidente Sánchez declaró: 'La postura del gobierno español se resume en dos palabras: 'No a la guerra'. 'No se pueden resolver los problemas con combates ni bombas'. Esta es una declaración valiente que se niega a ceder ante las amenazas estadounidenses. El gobierno japonés debería tomarla como lección", ha sentenciado Shii.