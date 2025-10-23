Sandra Sabatés no tarda en responder a las polémicas palabras de esta diputada de Vox sobre la violencia machista

La periodista y presentadora de El Intermedio, Sandra Sabatés, ganadora del Premio Ondas Nacional de Televisión en 2018, ha contestado este jueves a la diputada de Vox Rocío Aguirre después de que esta se dirigiera en el Congreso a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y le afeara que "solo" se preocupe por las víctimas de violencia de genero.

"Hoy la sesión de control ha tenido tenido un momento especialmente grave y ofensivo cuando la diputada de Vox Rocío Aguirre, hermana de Esperanza Aguirre, ha cargado contra las políticas del Ministerio de Igualdad en estos términos", ha comenzado diciendo la presentadora, antes de emitir el momento de la política ultraderechista.

Estas han sido las palabras de la diputada: "No les importan nada las mujeres, señora ministra. ¿Por qué no ha dicho nada de las mujeres que ha asesinado Hamás, ni de las violadas en Hortaleza y Alcalá de Henares, ni de la ucraniana que han asesinado a cuchilladas en un autobús?".

"Tampoco ha dicho nada de la chica que se ha suicidado porque le hacían acoso escolar, esas no le importan, solo le importan las de la violencia machista, que son 48 al año, es una vergüenza", ha sentenciado Aguirre desde la tribuna del Congreso.

Wyoming, el presentador del programa ha respondido primero diciendo que "uno no sabe ni lo que decir aquí" y ha ironizado que "resulta que Esperanza Aguirre tiene una hermana más chunga". Entonces ha llegado el turno de su compañera.

La respuesta de Sandra Sabatés

Sabatés se ha puesto seria y ha contestado a Aguirre: "La de hoy parecía una sesión más en el Congreso hasta que ella ha conseguido alcanzar nuevas cotas de bajeza. No es casual lo de mezclar casos como el suicidio por el acoso escolar o las víctimas de Hamás".

"Referirse a las mujeres asesinadas como las de la violencia de género, como si fuera una categoría inventada y no la trágica realidad, tampoco lo es ni hacerlo en un día en el que la sesión de control arrancaba con un minuto de silencio por la última víctima de violencia machista. Ni siquiera es casual este sonido", ha añadido.

Sabatés se ha centrado en la 's' de la palabra solo, que ha alargado la dirigente de Vox: "Esa 's' alargada de la palabra solo da a entender que a Vox 48 mujeres asesinadas por el hecho de serlo en 2024 le parecen pocas. Esa 's' sibilante contiene negacionismo, desprecio e insensibilidad y algo no contiene es empatía hacia las víctimas de la violencia machista".