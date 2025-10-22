La hermana de Esperanza Aguirre, en Vox, afea a la ministra de Igualdad que "sólo" se preocupe por "las 48 víctimas de violencia de género"

Rocío Aguirre Gil de Biedma, diputada nacional de Vox y hermana de la expresidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha afeado este miércoles que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, "sólo" se preocupe por las víctimas de violencia de genero. "Por 48", ha dicho, en referencia al balance del año pasado de mujeres asesinadas a manos de sus parejas.

Las polémicas palabras de Aguirre han tenido lugar durante la interpelación urgente que su grupo parlamentario ha solicitado a Redondo para conocer qué medidas está poniendo en marcha el Gobierno para solucionar los problemas del 'sistema de seguimiento por medios telemáticos de las prohibiciones de aproximación impuestas en materia de violencia de género y violencia sexual'. Durante esta interpelación, la dirigente de Vox ha acusado a la ministra de que no importarle las mujeres.

"No ha dicho nada de las mujeres que ha asesinado Hamás, ni de las violadas en Hortaleza y Alcalá de Henares, ni de la (mujer) ucraniana que han asesinado a cuchilladas en un autobús. Tampoco ha dicho nada de la chica que se ha suicidado porque le hacían acoso escolar", ha dicho, refiriéndose a Sandra, la menor de 14 años que se suicidó hace una semana en Sevilla tras denunciar sufrir acoso.

Ha sido en ese momento cuando Aguirre ha señalado: "Sólo le importan las de la violencia machista, que son 48 al año".

La ministra de Igualdad, que no daba crédito, se ha dirigido posteriormente a la bancada del PP para advertirles de que están "alimentando un monstruo que se los va a comer", en alusión a Vox. "No les importa nada el sufrimiento de las víctimas", ha afeado igualmente la ministra a Aguirre.

Rocío Aguirre Gil de Biedma es lcenciada en Geografía e Historia y lleva afiliada a Vox desde el año 2019. En enero del año pasado se convirtió en diputada tras la salida de Carla Toscano.