Hermann Tertsch deja bien clara su opinión sobre Santiago Segura tras todo el lío con la nueva película de Torrente

El eurodiputado de Vox Hermann Tertsch ha publicado un mensaje en la red social X en el que ha dejado bastante clara su opinión sobre el actor y cineasta Santiago Segura tras el lío que se ha montado con la filtración de la nueva película de Torrente.

Sin necesidad de que nadie le preguntara, Tertsch no ha perdido la ocasión para aclarar cualquier duda sobre lo que piensa del director de cine de Carabanchel (Madrid) en un tuit.

"El único director español que se paga sus facturas y no nos parasita a los españoles puede hacer lo que le dé la gana con sus guiones y sus películas en general", ha señalado, en primer lugar.

Pese a ello, Hermann Tertsch ha reconocido que no hay que adelantarse, mientras la película se está grabando y que ya habrá tiempo a hacerlo cuando se estrene. "Después, cuando la película se estrene, que cada cual juzgue", ha contado.

"Tampoco necesita Vox que Santiago Segura le haga publicidad. La publicidad a Vox se la hace la realidad, no la ficción", ha sentenciado el eurodiputado de Vox, en un mensaje que acumula más de 150.000 visualizaciones.