Sara García desvela la increíble prueba de memoria que le hicieron en la ESA

La astronauta española, ahora en reserva por la ESA, Sara García, ha revelado algunos de los secretos que esconden las pruebas psicológicas y de agilidad mental para optar a un puesto en la NASA.

Según cuenta la leonesa, fueron 12 horas de exámenes, que ella preveía como el "peor día de mi vida a nivel psicológico", y en el que hubo pruebas tan exigentes que parece imposible poder llegar a aprobar.

En una entrevista para la cuenta de TikTok thequantumfracture, conocido canal de Youtube que trata todo tipo de temas relacionados con la ciencia, la astronauta de 34 años, repasó su trayectoria y narró una de las pruebas de memoria que le realizaron.

"Una de las pruebas era una voz que empezaba a decir números en inglés a distinta velocidad y con distinto tono, sin saber cuántos número te iba a decir la voz. Y cuando esta terminaba, tenías que empezar a reproducir todos los números a la inversa", confesó García.

Además de esta prueba también tuvieron que realizar muchísimas otras. "Había pruebas de memoria, de concentración, de orientación espacial, de simuladores de vuelo...", declaró la española.

Para ella, sin duda, esta se trata de "la fase más complicada" que ha realizado. Pero por si todo esto fuera poco, García también confesó que realizó las 12 horas de exámenes sin dormir.

"El día de antes me metí en la cama a las 10 de la noche y me entró un insomnio que no pegué ojo en toda la noche", afirmó una Sara García que, a día de hoy, se encuentra como "astronauta reserva" de la Agencia Espacial Europea.