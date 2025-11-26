Se va de casa de sus padres y lo que le pone su madre en la maleta es lo que les ocurre a miles de personas

Vivir en el extranjero o fuera de casa en otra ciudad dentro de España implica, directamente, que hay ciertos productos que se añoran automáticamente como las comidas caseras o dulces típicos, etc. También frutas u otro tipo de alimentos que no se pueden adquirir en esas ciudades de destino o que, de poder hacerlo, tienen un precio mucho mayor.

La usuaria de X Mireia March (@marchhmireia_) ha publicado una llamativa imagen de lo que ha hecho su madre al irse de casa y ha representado a muchas personas que viven situaciones muy similares cada vez que vuelven de forma temporal a sus respectivos hogares.

"Mi madre: te he puesto un poco de comida en la maleta para que te lleves a Valencia. Ella (mi perfecta, la adoro)", se puede leer en el tuit, que ya acumula más de 3.000 visualizciones en las pocas horas que lleva en la red. En la foto que ha colgado aparece una maleta literalmente hasta arriba de comida.

Entre las comidas que se llevan son muchos productos del Mercadona como un paquete de salchichón, tortas de maíz, snacks de queso o un condimento de sopas de pollo. También aparecen varios postres rellenos de crema o chocolate y, como mayor sorpresa, dos bolsas de plástico repletas de mandarinas.

Las respuestas de la gente

Entre las respuestas del tuit que se han dado han llegado muchas de parte de tuiteros que se han sentido muy identificados por la situación vivida por Mireia cuando ellos se van de casa de sus padres.

"Sin palabras, son las mejores", ha escrito el tuitero @arnauberen, mientras que otro usuario, @David_2k5_, ha apuntado que "mi madre hace lo mismo porque debe pensar que no sé cocinar nada". Ha habido una cuenta que, de todo lo que aparece en la imagen, ha destacado los cuatro kilos de mandarinas.