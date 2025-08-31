Se cruza con "dos chavales" por la calle y comparte esta emotiva reflexión: "Éramos felices y no lo sabíamos"

Juventud, divino tesoro. Muchos son los niños que sueñan con ser mayores, pero todavía son muchos más los mayores que darían tiempo de su vida para regresar a esa etapa de aprendizaje y disfrute infantil.

En esos tiempos, no había obligaciones más allá de los deberes del colegio y los exámenes. Llegaba el verano y los casi tres meses de vacaciones se convertían en un tiempo para jugar con los amigos que no se escapaban a la playa o al pueblo.

Algo parecido es lo que ha visto de primera mano el usuario Fran Reyes, tras cruzarse con "dos chavales". Una escena que ha querido contar en la red social X y que ha conmovido y hecho reflexionar a muchos.

"Me cruzado a dos chavales. Calzonas, chanclas, pizzas del Mercadona, Coca Cola, patatas fritas y mandos de la play", ha señalado en la primera parte de su mensaje en la plataforma de Elon Musk.

El usuario ha explicado que, tras ver la escena, no ha podido pensar otra cosa que la buena etapa, sin darse casi ni cuenta, que esos dos jóvenes están viviendo, con momentos como esos.

"He pensado, anda que no, sus cojones ahí, aprovechadlo que por ahí anda el punto álgido de la felicidad", ha confesado, en un mensaje que suma más de 3.000 me gusta, mientras los comentarios se multiplican.

Hay quien ha reaccionado a la emotiva reflexión, asegurando que podría ser "uno de los mejores planes". Otros explican que "éramos felices y no lo sabíamos". "O sí, pero fuimos tontos y lo dejamos pasar", ha contado un usuario.