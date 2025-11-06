Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Se desmaya en el trabajo y poco después recibe este WhatsApp de su jefe: a muchos les ha devuelto la fe en la humanidad
Virales

Virales

Se desmaya en el trabajo y poco después recibe este WhatsApp de su jefe: a muchos les ha devuelto la fe en la humanidad

Para no parar de aplaudir. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
Mensaje de Whatsapp que un jefe le mandó a su empleada
Mensaje de Whatsapp que un jefe le mandó a su empleada@valujiji

Las redes sociales están repletas de mensajes grotescos de jefes —en muchos casos de bares y restaurantes— dirigidos a sus empleados que están enfermos, van a pedir una baja o simplemente se quejan de las condiciones laborales de una oferta de trabajo de muchas horas y poco sueldo. 

En las últimas horas está dando que hablar el caso opuesto. El de un jefe con alma que ha mostrado empatía con los problemas de salud de una empleada que llegó a pedir perdón por ausentarse. 

De hecho, la primera impresión de cientos de usuarios de X antes de leer el whatsapp del jefe es que iba a ser una bronca. Pero no. "Hoy me desmayé dos veces y tuve un ataque de pánico en la oficina me tuve que ir a casa por el ansiolítico. Lo q me manda mi jefe", ha escrito. 

"Sí, es lo que tienes que hacer Valentina. Descartar cualquier otra cosa, en guardia, y después con un médico clínico. No hay nada que tengas que disculpar. Espero que nuestra compañía te haya hecho sentir cuidada. Mañana hablamos", dice una parte del mensaje. 

Y prosigue: "En estos momentos no hay más importante que uno mismo. Pase lo que haya pasado las cosas pasan y no son para siempre". En otro mensaje, la empleada que ha compartido la conversación añade: "No te das una idea lo culpable que me sentí y por eso pedí disculpas. Tuve mucha suerte y estoy muy agradecida también con las compañeras que me tocó que me ayudaron enseguida". 

A los que le han dicho que el mensaje es falso: "No desconfío de él porque genuinamente es así pero con todas (en el sector somos 3) y siempre que una se siente mal él está para escucharte, quizás no estamos acostumbrados a la empatía en lo laboral". 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy el jefe de Virales en El HuffPost España y tratamos de enseñarte todas las noticias que se te pueden haber escapado y que no sabías que necesitabas leer.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo sobre todo lo que rodea a la televisión y lo que ocurre en ella: política, series, cine. Además, cubro grandes eventos como elecciones, Eurovisión, los Goya, JJOO, Mundiales y Eurocopas y trato de buscar las noticias y los comentarios que en otros medios no tienen cabida y que suelen pasar desapercibidos, pero que contados al estilo Huff son interesantes para los lectores.

 

Mi trayectoria

Nací en Benidorm en 1990 y como buen millennial siempre me ha interesado más el pasado que el presente. Quise ser periodista desde que tengo uso de razón. Soy licenciado por la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y toda mi trayectoria la he hecho en 'El HuffPost', donde llegué con 25 años y donde llevo ya 10 años trabajando. He participado en podcast, en programas de radio y tengo la sección gastronómica Huffeando con Pablo, donde salimos a probar comida con el influencer Cenando con Pablo.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 