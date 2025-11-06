Se desmaya en el trabajo y poco después recibe este WhatsApp de su jefe: a muchos les ha devuelto la fe en la humanidad

Las redes sociales están repletas de mensajes grotescos de jefes —en muchos casos de bares y restaurantes— dirigidos a sus empleados que están enfermos, van a pedir una baja o simplemente se quejan de las condiciones laborales de una oferta de trabajo de muchas horas y poco sueldo.

En las últimas horas está dando que hablar el caso opuesto. El de un jefe con alma que ha mostrado empatía con los problemas de salud de una empleada que llegó a pedir perdón por ausentarse.

De hecho, la primera impresión de cientos de usuarios de X antes de leer el whatsapp del jefe es que iba a ser una bronca. Pero no. "Hoy me desmayé dos veces y tuve un ataque de pánico en la oficina me tuve que ir a casa por el ansiolítico. Lo q me manda mi jefe", ha escrito.

"Sí, es lo que tienes que hacer Valentina. Descartar cualquier otra cosa, en guardia, y después con un médico clínico. No hay nada que tengas que disculpar. Espero que nuestra compañía te haya hecho sentir cuidada. Mañana hablamos", dice una parte del mensaje.

Y prosigue: "En estos momentos no hay más importante que uno mismo. Pase lo que haya pasado las cosas pasan y no son para siempre". En otro mensaje, la empleada que ha compartido la conversación añade: "No te das una idea lo culpable que me sentí y por eso pedí disculpas. Tuve mucha suerte y estoy muy agradecida también con las compañeras que me tocó que me ayudaron enseguida".

A los que le han dicho que el mensaje es falso: "No desconfío de él porque genuinamente es así pero con todas (en el sector somos 3) y siempre que una se siente mal él está para escucharte, quizás no estamos acostumbrados a la empatía en lo laboral".