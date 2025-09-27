Se despierta confuso y sus hijos le dan una noticia de la que es difícil recuperarse

Un padre con sus dos hijos en una imagen de archivo.

Las mañanas familiares suelen estar llenas de prisas, despertadores y carreras para llegar a tiempo al colegio. Pero a veces, entre tanto caos, también nacen momentos tan divertidos que terminan conquistando a toda la comunidad.

Normalmente son los niños los protagonistas de los momentos más cómicos, pero no ha sido así esta vez, ya que han sido los hijos pequeños del tuitero Chapi (@CasaliChapita) quienes han puesto en esta ocasión el toque de realidad, lo que ha conllevado una muy mala noticia para su padre.

"Mi hijo me vino a despertar, porque parece que no estaba escuchando las alarmas. Le dije: 'Sí, sí, sí'. Apagué todas las alarmas que quedaban porque era sábado", ha comenzado relatando el tuitero.

"Al rato apareció mi hija vestida para que la lleve al colegio, ¡PERO SI ES SÁBADO! Para mí hoy es sábado", ha continuado contando el usuario, dándose cuenta finalmente de su confusión.

Así, aunque el padre estaba completamente convencido de que era sábado, han sido sus hijos, obedientes y puntuales, los que han dado una lección de responsabilidad y han hecho que su progenitor tenga que volver a la cruda realidad.

Un error que ha hecho estallar las risas entre la comunidad tuitera, haciendo que la pulicación alcance las 512.000 visualizaciones y los 21.000 'me gustas' en tan solo unas horas.

Las respuestas al tuit no han tardado en llegar, con usuarios compartiendo experiencias similares: desde quienes han llevado a sus hijos al colegio en festivo, hasta los que se han presentado en el trabajo un domingo.

Otros simplemente celebraban la ternura de la escena, recordando lo difícil que puede ser seguirle el ritmo al calendario en pleno ajetreo diario.

Con humor y naturalidad, Chapi consiguió transformar un despiste en una anécdota entrañable que demuestra que, a veces, lo más divertido de la vida cotidiana está en esos pequeños errores que hacen reír a toda la familia… y a medio internet.