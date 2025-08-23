Sus hijas se equivocan de ingrediente al hacer un postre y esto es lo que la madre descubre al día siguiente

La tuitera María Eugenia (@marugenia77) ha contado a través de su cuenta de la red social X, anteriormente conocida como Twitter, cuál ha sido el error que han cometido sus hijas al hacer un postre, del que se ha dado cuenta al día siguiente.

"Ayer mis hijas hicieron un postre de oreos siguiendo una receta de internet. Llevaba 350grs de queso crema. Fueron al súper a comprar los ingredientes, lo hicieron, lo probé, estaba pasable (no soy muy fan de lo dulce)", ha comenzado relatando la usuaria.

Pero la sorpresa ha llegado con el final de la historia, cuando la madre se ha dado cuenta de cuál es el ingrediente que realmente sus hijas le habían puesto al postre por equivocación: "Hoy voy a la heladera y veo que habían comprado MARGARINA".

Una confusión de las pequeñas, de 10 y 15 años, que ha hecho estallar las risas entre la comunidad tuitera, haciendo que la historia supere ya los 3,8 millones de visualizaciones y los 80.000 'me gustas'.

Además, ha abierto la veda para que muchos padres cuenten historias similares de lo más graciosas: "Mi hijo hizo un postre con bicarbonato pensando que era harina de trigo"; "Mi hija mayor un día se lava los dientes y me dice: 'Ma, esta pasta es medio fuertona'. La miro y se había lavado los dientes con gel para las contracturas".