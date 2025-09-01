Se encuentra un billete de 20 euros con este mensaje escrito a boli y cientos de personas caen rendidas

Los billetes de euro, sean del valor que sean, son un objeto tan cotidiano como valorado por todo el mundo. Muchos los miran y remiran, imaginando qué harían y cómo sería su vida si tuvieran muchos en sus bolsillos.

Pocas veces esos objetos dan sorpresas: su diseño es el que es y cada uno vale lo que vale. Por más vueltas que se le dé, eso no cambia. Pero, a veces, muy pocas, los billetes pueden esconder mensajes más o menos sorprendentes.

Un ejemplo de ello está recorriendo en los últimos días la red social Threads, donde el usuario chrisdavid0304 ha subido la foto de un billete de 20 euros que alguien le dio en su trabajo y que tenía un llamativo mensaje escrito a boli.

"Ayer recibí este billete en el trabajo, y que arrecho que con tan solo un simple mensaje Random, de hace muchos años escrito por alguien te alegre el día. Gracias persona desconocida que escribió esto hace 5 años! Eres un crack", ha escrito el usuario junto a la foto del billete.

¿Y qué es lo que se puede leer en él? Pues algo bien simple: "Cada momento contigo será mi eterno refugio de amor". Y, justo debajo, aparece la fecha en la que alguien escribió eso: 18 de junio de 2020.

En las reacciones destaca la de un usuario que lanza un aviso: "Ese billete no ha llegado a ningún banco porque, si no, lo habrían retirado, estuvo guardado en la cartera hasta que se acabó el amor y se dio cuenta de que era mejor inversión gastarlo".

"Qué pena que se perdió el romanticismo, que la gente se queda con que se puede o no, cambiar el billete!!! Y que fácil es agradar y dar alegría a alguien, da igual si lo conoces o no. Como hemos llegado hasta este punto...", avisa otra persona.

"A mí dieron en un cambio, hace unos días, uno de 5€ con el mismo escrito, la misma letra", añade otro más.