Se encuentra una bolsa en el parking de Mercadona, mira lo que hay dentro y casi se muere del susto: su reacción, ejemplar

Un hombre ha dado una lección de civismo con su reacción al encontrarse una bolsa con 20.000 euros en su interior en el parking de un supermercado de Mercadona de Zaragoza.

De la historia se ha hecho Heraldo de Aragón, que ha hablado con el protagonista. "Hasta yo me emociono, le di un abrazo, sí, enorme, y me dio las gracias, claro", ha señalado el hombre, que tras no encontrar al dueño del dinero decidió llevarlo a la Policía Nacional.

"Vine a hacer una compra para casa. Al aparcar vi que a una persona se le caía una bolsa al lado del coche. Aparqué, fui a recoger la bolsa y cuando levanté la cabeza ya no estaba. Cogí un carro, entré y vi que no estaba y cuando llegué a la línea de cajas de me ocurrió mirar y vi que era una bolsa con dinero", relata.

"Había más de un palmo de altura de fajos de billetes. Me asusté y cerré enseguida la bolsa lo tapé con la comida de la gata. Fui a la Policía Nacional", prosigue.

"El señor que lo perdió cuando llegó a ingresarlo se debió de dar cuenta de que lo había perdido y debió de volver. Pero claro, yo estaba buscándolo por dentro y él en el parking, con lo cual no coincidimos. Muy agradecido, muy contento y muy feliz", resume.