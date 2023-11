Se monta revuelo por el tuit de una usuaria al decir esto de un hombre: ha sido un malentendido

La usuaria de X @BarbieCcs ha publicado la conversación que ha tenido con su hijo de 12 años después de que este llevara horas sin contestar a los mensajes de WhatsApp de su madre.

En un primer momento, no ha aclarado que se trataba de su hijo y mucha gente ha entendido que la 'trifulca' era con su pareja, recibiendo al instante una ovación de críticas.

"Ya Daniel me lanzó su primera manipulación de onvre. Esta es la respuesta a mi reclamo porque no sabía nada de él desde las 17:30 y no atendía el móvil", ha escrito, enseñando la conversación con el pequeño.

"Bueno, perdón por querer ver el partido de mis amigos y por querer pasar tiempo con ellos", ha contestado el menor a su progenitora.

Al ver que algunos usuarios lo habían malinterpretado, ha tenido que salir rápidamente a decir esto: "Voy a tener que aclararlo. Daniel es mi hijo de 12 años (...) Yo sabía donde estaba, lo que quería era que me dijera a qué hora lo buscaba".

La publicación ha llegado incluso a Instagram: "Siguen comentándolo como si fuera mi pareja (...) Y hay gente que dice que me enseñen a escribir 'hombre'. La gente es medio burra".

Además de llegar a otras redes sociales y acumular todo tipo de reacciones, el tuit ha generado 20.000 'me gusta' y cerca de 1.000 retuits.