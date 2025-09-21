Se muda a Kirguistán y al ver lo que pasa en el autobús sentencia: "En España no pasaría en la vida"

La creadora de contenido española Marta Oliver (@martaoliverribas) se mudó a Kirguistán hace ya un tiempo y recientemente ha publicado vídeos hablando sobre vida allí: curiosidades del país y hechos o choques culturales que ha ido experimentando con el paso del tiempo.

Esta vez se trata de una pequeña anécdota que le ha chocado porque defiende firmemente que "en España no pasaría nunca en la vida", quizá por la diferente forma de vivir de ambos países, diferencias culturales o normas.

"Ayer vi una cosa que me llamó muchísimo la atención. Yo iba en el autobús, volviendo del gimnasio y de repente entraron dos policías, o eso imagino, por el uniforme que llevan: gorro, camisa y tal", ha comenzado explicando al principio del vídeo, que ha acumulado más de 100.000 visualizaciones en apenas 24 horas.

"Quizá, comparados con España, un poco antiguos, pero policías. Se ve que ellos habían acabado su turno y cogieron el autobús para volver a casa. Y van con la pistola en el pantalón... Que cualquier persona lo puede coger, al que se le vaya un poco la pinza, y hacer un desastre", ha opinado.

"Iban con el bus, tan tranquilitos con su pistola, de pie, porque no había sitio para sentarse, charlando, riendo", ha añadido.

Lo que le ha hecho pensar es qué pasaría si esto sucediera en España. "A más de uno se le pira la pinza, y con todas las cosas que pasan, yo no me explico. Yo lo que no entiendo es cómo fuera de tu lugar de trabajo te dejan llevar eso puesto, y más para ir por la calle normal de camino a tu casa", ha rematado la joven, generando un debate en los comentarios.

"Las cartucheras tienen un cierre de seguridad, para precisamente nadie venga por la espalda y se la quite", ha opinado una usuaria, llevándose toda la atención en cuanto a reacciones.