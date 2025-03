Se olvida algo carísimo en un bar de Córdoba y lo que hace el dueño provoca decenas de reacciones

El encargado del bar El Extremeño de Córdoba se está llevando el aplauso unánime de cientos de personas por lo que ha hecho después de que unos clientes se olvidasen allí unos micrófonos "carísimos".

Lo sucedido lo ha relatado en TikTok la usuaria @chinibianchini, que empieza diciendo: "No me puedo creer lo que me acaba de pasar".

"Hace unos dos días vine a comer acá, al centro de Córdoba, y tuvimos un problemita, que mi novio se dejó unos micrófonos carísimos en la mesa del bar y nos fuimos. Al día siguiente nos acordamos, vinimos corriendo al bar, nadie sabía nada, no tenían ni idea", cuenta.

"Me dijeron: 'Bueno, igual tranquila, aquí lo que queda siempre lo guardamos. Cuando venga el encargado le puedes preguntar", relata.

"Acabo de volver. El encargado, hermoso, me dijo: 'Lo que encontramos no se toca nada, si no es nuestro lo guardamos y todo'. Lo amo. Esto en otros sitios no pasa. Así que amo, vayan a este bar", pide.

En los comentarios, varias personas aseguran que lo que han hecho en el bar es "lo normal" y no tiene nada de extraordinario. Pero la creadora del vídeo ha sido clara en su respuesta: "Lamentablemente no es tan normal. De todos los lugares donde viví… es un privilegio. Feliz de elegir este lugar ".