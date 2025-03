Se olvida la cartera e intenta pagar al cuponero regalándole una guitarra

El profesor de guitarra y creador de contenido Adrián Campos (@adriicamposs) ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok fingiendo que se había dejado la cartera para pagarle con una guitarra al cuponero de la ONCE y así ver su reacción.

Durante el vídeo se puede ver como el tiktoker se planta delante del vendedor de cupones y, después de recibir el boleto, le dice: "Ay, se me ha olvidado la cartera en la casa. ¿No te podría pagar con la guitarra?".

Una extravagante pregunta a la que el empleado de la ONCE, deubicado, responde: "Con tarjeta". "No, con la guitarra", insiste el creador de contenido, a lo que el cuponero contesta: "¿Cómo con la guitarra?".

"Te regalo la guitarra y está pagado", le afirma el profesor de música al vendedor, quien todavía no entiende muy bien la propuesta del chico. "Cómo me vas a regalar la guitarra, hombre. Si es que yo no sé tocar nada", le comenta el empleado.

"Te lo doy y luego me traes los dos euros", le dice el vendedor al creador de contenido, intentando buscar una solución a que éste no lleve dinero encima. "Pero es que yo no sé tocar, yo estoy casi ciego", ha añadido el hombre.

"Usted la guitarra se la regala quien quiera, o la vende o hace lo que quiera", manifiesta el profesor de música, una reiterativa proposición que el vendedor acaba finalmente aceptando.

"Entonces el cupón es mío, ¿no? Vale, vale. Hemos hecho buena compra. Yo me dedico a enseñar a tocar, le regalo una guitarra a cada persona que confía en mí como profesor. Esta es la guitarra acústica rosa en este caso", ha concluido el creador de contenido.

Finalmente, el vídeo, el cual ha superado ya las 200.000 visualizaciones en tan solo 24 horas, concluye con el vendedor quedándose la guitarra y contando que se la regalará a su hija, "que le gusta más la música".