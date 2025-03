Se queda flipando cuando ve lo que lleva un coche en sus ruedas en Estados Unidos: "¿Cómo lo permiten?"

La creadora de contenido Mariona Falomi (@marionsfalomi) vive en Estados Unidos y, mientras iba por la calle, se ha dado cuenta de lo que llevan muchos camiones y coches en las ruedas, haciéndose varias preguntas.

"Yo flipo, ¿cómo esto está permitido en Estados Unidos? Mirad este pedazo de coche, pero es que, mirad eso, ¿qué es?", ha expresado al principio del vídeo, que está cerca de alcanzar las 200.000 visualizaciones y más de 7.000 'me gusta'.

Tras enfocar con la cámara al coche, ha enseñado que en las ruedas lleva una especie de pinchos metálicos, al igual que en las ruedas traseras. "¿Qué es? ¿Para que si te choca un coche le revientes? Y además, también lo tiene en el interior", ha afirmado con sorpresa.

"Es muy común en Estados Unidos. No es el primero que veo, pero es que ni de broma, hay muchísimos camiones que lo llevan también, pero que a mí alguien me lo explique, yo cada vez que voy conduciendo por un sitio y veo un coche con estos pinchos, me aparto no lo adelanto", ha rematado la joven española.

El comentario que más ha triunfado ha sido el de @sdfvh1: "Los que dicen 'libertad', ¿libertad de qué? ¿De destrozarle las piernas a un motorista?".