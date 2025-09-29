Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Se quedan a cuadros por lo que les ha hecho la camarera de la cafetería del tanatorio: para reflexionar
MÚSICA
Sebastián Yatra llega a LOS40 Básico Santander: despide su gira con un 'show' inolvidable
Virales

Virales

Se quedan a cuadros por lo que les ha hecho la camarera de la cafetería del tanatorio: para reflexionar

La empatía en una situación así brilló por su ausencia.

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
Una mesa de una cafetería.Getty Images

Es bien sabido que los camareros, y en general todos los trabajadores de la hostelería, tienen que aguantar a diario a clientes de todo tipo, incluidos gran número de personas desagradables.

Pero también ocurre en ocasiones al contrario: son los usuarios quienes tienen que soportar las malas formas de los trabajadores. Sirva como ejemplo la experiencia que ha compartido la usuaria de TikTok @leticia.bargallo, que tuvo que aguantar las malas formas de la camarera de la cafetería de un tanatorio en uno de los momentos más delicados de su vida.

"Tú imagínate que estás en el tanatorio, que acabas de incinerar a tu padre y dices: 'Voy a tomar una cafetito con mi familia, mis amigas, y así se me pasa el sofocón'. Y te toca una camarera que se pone a gritarte, a hablarte malamente y a faltarte al respeto. Le ha pasado a mi mejor amiga", señala.

"Hace unos días se nos fue el padre de mi mejor amiga de toda la vida y estábamos en el tanatorio, por desgracia, con un ambiente muy desagradable. Y dijimos: 'Vamos a desayunar'. Nos acabábamos de pegar la panzada a llorar porque mi amiga había dado un discurso super bonito y estábamos todas súper emocionadas, súper sensibles", contextualiza.

La usuaria lamenta que "desde el primer momento", la camarera les trató "como el culo, con un poco tacto que flipas": "Entiendo que no te guste tu trabajo, pero estás en un sitio en el que tienes que tratar a la gente con un mínimo de delicadeza". 

"Pedimos, nos pone un montón de malas caras y cuando viene a traernos la comida le pone una tostada y dice: 'Esto no es mío, ¿de quién es, de alguna de vosotras?'. Y dice mi amiga, la que había fallecido su padre: 'No, tía, no te preocupes que falta una'. Esa camarera se da la vuelta y hace: '¡Mira, señora, estás viendo ahí en la barra todas las cosas que hay! ¿Sabes todo lo que has pedido? ¿Crees que tengo 40 manos?", relata.

EL HUFFPOST PARA INSTITUTO PULEVA DE NUTRICIÓN

"Os juro, os juro, que con una agresividad.... Mi amiga, que acababa de llorar la pérdida de su padre, no dábamos crédito. Llega a cogerme en otra situación y le monto un pifostio que puede flipar. Creo que un tanatorio no es el sitio más adecuado para tratar así a la gente", reflexiona.

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y he sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 