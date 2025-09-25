Se queja de que le entraba mucha luz en el restaurante donde comió... y el hostelero no se corta en su respuesta

El restaurante Los Gamos, situado en la localidad cántabra de Renedo de Piélagos, ha respondido con toda la contundencia a algunas de las opiniones negativas que reciben de sus clientes en las principales plataformas de valoración.

Para ello, uno de sus trabajadores ha ido replicando en TikTok a los comensales. "Estas son las reseñas más chistosas que hemos recibido", empieza diciendo antes de leer la primera: "La comida excelente, pero no había enchufe en la mesa para cargar mi portátil".

"¡Pensaba que venías a comer, no sabía que venías a trabajar", responde el empleado antes de entrar en la siguiente, la de un cliente que dice: "Pedí una paella, pero no me gustó que tardara 20 minutos".

"Nosotros lo hacemos al momento, pues tarda 20 minutos. Si no, sería en lata", justifica el empleado. "Estaba todo muy rico, pero bajo estrellas porque la mesa estaba cerca de la ventana y entraba mucha luz", se queja otra usuaria.

El hostelero es rotundo: "Pues solución: la siguiente a un cuarto oscuro, pero la comida seguirá siendo muy rica".

En los comentarios a la publicación, muchos usuarios se han detenido en el detalle de la paella. Uno dice en este sentido: "Veinte minutos una paella me parece que la hacen con el arroz ya cocido porque es imposible que se haga tan rápido".

Otros justifican ese tiempo: "En un restaurante tienes pasos adelantados y el caldo caliente, en 20 minutos poco más tienes un arroz, pero no son 20 minutos es cuando tengan los fogones libres".

"Una paella suele tardar entre 30 y 25 minutos, si te la pusieron en 20 minutos da gracias", destaca otra persona. Y otra, en el mismo sentido: "Hombre, hacer una reseña por eso... yo sí haría una reseña de un sitio que tarda más de 20 minutos para que nos tomen la orden, ya que los camareros se andan paseando. Eso sí es para poner reseña, que fue lo que me pasó en un sitio donde vamos de vez en cuando. Esto es una chorrada esas reseñas".