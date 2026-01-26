Un hostelero da una auténtica lección en menos de un minuto a los empresarios que dicen que "nadie quiere trabajar"

El hostelero Ricardo Gil, que decidió hace un tiempo emprender la aventura de crear contenido en redes sociales (@empresario_hostelero) con el objetivo de apoyar al trabajador y opinar "sin filtro" sobre hostelería, esfuerzo y salario, ha dado una auténtica lección en menos de un minuto a aquellos empresarios que dicen que "nadie quiere trabajar hoy en día".

La hostelería es todo un mundo aparte. Tras la barra sigue vigente el debate y la lucha de muchos camareros, cocineros y otros trabajadores por unas mejores condiciones. Cada día se conocen nuevas ofertas de trabajo de vergüenza, y de ello se hace eco el creador de contenido y hostelero Jesús Soriano, conocido como 'Soy Camarero'.

Pero Gil ha ido más allá y en un vídeo publicado en su perfil de TikTok ha contestado a algunas de las "excusas mezquinas" de muchos empresarios sobre los trabajadores, especialmente los jóvenes.

Respetar a la gente

Lo primero a lo que ha hecho alusión es al empleado y a la buena empresa: "Un buen empleado no se va de una buena empresa, nunca se irá. La gente se va de sueldos bajos, de horarios absurdos y eternos, se va de jefes que confunden el dirigir y el mandar tareas o responsabilidades con la falta de respeto".

Ha pedido, por lo tanto, "respetar a la gente". "Decir 'es que nadie quiere trabajar hoy en día' es la excusa más mezquina y barata que estoy escuchando cada vez más a menudo en empresarios", ha expresado.

Son, para el empresario, hosteleros "que no quieren de ninguna manera mejorar las condiciones laborales, cuando las tenemos que mejorar entre todos".

Lo que tiene que hacer el empresario

Según el empresario, lo más fácil es decir "bueno, la culpa la tiene el empleado y bronca al canto... Eso es una falta de respeto". Lo más difícil (pero lo que deberían hacer) es decir: "Pero vamos a ver, me voy a levantar cada mañana, me voy a mirar al espejo, voy a ver qué es lo que estoy haciendo, que me estoy quedando solo".

"Al final, ¿qué es lo que ocurre? ¿Falta de actitud del empresario o alta de actitud del empleado? Mírate al ombligo y cuestiónate", ha rematado.

Más de 600 reacciones

El vídeo ha generado 600 reacciones y algunas de las respuestas han destacado por encima de otras: