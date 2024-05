Se ríe de él en el gimnasio y lo que le responde no lo va a olvidar en la vida: toda una lección

Santi, un usuario de X, la red social anteriormente conocida como Twitter, ha publicado la respuesta que le ha dado a una persona que se ha reído de él en el gimnasio y ha conquistado a todo el mundo.

El joven tuitero, que se llama @SantiMAlcazar, se encontraba levantando pesos en su gimnasio, cuando otra persona con más fuerza le dijo "en tono burlesco" que estaba levantando pocos kilos. Él, para callarle la boca, le respondió que había estado en coma, así que no estaba nada mal. Según relata acabó pidiéndole perdón.

"Uno del gimnasio me dijo en tono burlesco que estaba levantando muy pocos kilos y le dije 'y bastante me parece después de haber estado cuatro meses en coma inducido' y ya me ha pedido perdón, hasta el momento, nueve veces", ha publicado Santi.

Su testimonio ha triunfado como pocos con más de un millón de reproducciones en cuestión de pocas horas. Muchos tuiteros, además de preguntarle por su estado de salud, también le han confesado que le van a copiar la respuesta en caso de que les ocurra un episodio similar.

"Yo no estuve en coma, pero si me critican ¿puedo mentir con tu experiencia? Me parece que vale la pena la lección", le ha preguntado uno. Ante este y otros mensajes similares, Santi ha aclarado que él tampoco ha estado en coma. "Yo tampoco lo estuve así que luz verde", le ha acabado reconociendo.

Sin embargo, como han acabado concluyendo, no tiene porque ser cierto para dar una lección a una persona que se ha metido con él y su físico.