Si descuelgas el teléfono y nadie responde, ojo a lo que puede pasarte una semana después

Juan Carlos Galindo, especialista en delitos informáticos y económicos, ha explicado qué hay detrás de esas llamadas en las que, al descolgar, el destinatario no escucha absolutamente nada y tiene que acabar colgando.

"¿Eres de los que reciben llamadas y cuando lo coges cuelgan? Y dices: '¿Por qué hacen esto?", pregunta el experto, quien describe una sensación y una escena que la mayor parte de los españoles ha experimentado alguna vez.

"Normalmente son teléfonos con prefijos de otras provincias, ¿verdad? Algún móvil, pero cada vez menos. ¿Sabes cuál es el objetivo? Verificar que ese número de teléfono, al otro lado, hay una persona humana", avisa.

Galindo señala que los delincuentes han comprado el número de teléfono de la persona a la que llaman "o bien en la Dark Web o en la Deep Web, porque ahí se compran y se venden nuestros datos".

Lo que buscan con esa llamada en la que guardan silencio es hacer "una selección de los que están vivos o están muertos, porque hay teléfonos móviles que duermen en el limbo pasado un tiempo".

"Ellos con esta llamada, en el momento en que dices 'Hola, buenos días, dígame, no le escucho', ya saben que hay una persona humana. Prepárate porque vienen los ataques", alerta.

Galindo garantiza que "a la semana, semana y media o incluso al día siguiente, ya vas a empezar a recibir en tu teléfono móvil SMS, más llamadas, más intentos de estafa". "Por lo tanto, alerta máxima", insiste.

Para el experto, la moraleja es que si recibes estas llamadas 'fantasma' debes extremar la precaución en los días siguientes: "Tu mejor defensa es desconfiar, no picar y estar siempre alerta".

La Policía Nacional avisó hace ya tiempo de lo que pasa con otra modalidad parecida: cuando alguien llama y, al descolgar, tardan unos segundos en responder. El Cuerpo señalaba que "se trata de llamadas automatizadas realizadas por bots o máquinas que marcan números al azar de un listado de miles de teléfonos".

"En estas llamadas, hay un silencio inicial y una vez que obtienen respuesta se derivan a teleoperadores que tratarán de venderte un producto o un servicio o promoción", subrayaba la Policía antes de explicar que "básicamente se trata de una forma moderna de spam telefónico".

La intención, avisaba, "es comprobar que esos números se encuentran disponibles para planificar horarios en los que se llevarán a cabo llamadas más efectivas donde se realizará el spam como tal".