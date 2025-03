Silvia Intxaurrondo desvela lo que hace siempre en mitad de las entrevistas a políticos y el nuevo mote que le han puesto

La periodista y presentadora Silvia Intxaurrondo ha concedido una entrevista a A vivir, programa de la Cadena SER, dirigido por Javier del Pino, y ha desvelado algo que hace siempre en las entrevistas a los políticos.

"Cuando yo estoy entrevistando, buena parte de la entrevista me la paso mirando el teléfono", ha revelado Intxaurrondo. El motivo no es otro que comprobar los datos que le comentan en directo: "Te suelta un dato y dices, ¿cómo era? Claro, tú no tienes todos los datos en la cabeza".

Javier Del Pino también le ha preguntado cuántas veces la han llamado "comisaria del gobierno" y su respuesta ha sido muy fiel de su estilo, dando una réplica de diez.

"Muchísimas, pero vamos que ya los calificativos han avanzado mucho, ese ya quedó atrás hace un rato", ha respondido la presentadora. Ante la curiosidad, le han preguntado cuál ha sido el último que le han dicho, sorprendiendo con su respuesta.

"Musa del Sanchismo", ha desvelado, provocando la risa irónica de todo el plató de A vivir. Por otro lado, también ha afirmado cuál ha sido uno de los momentos más tensos de su carrera, y ha sido el momento de dar la quiniela en los breves boletines nocturnos de La SER.