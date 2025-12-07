Solo Guillermo Toledo podía reaccionar con esta frase tan rotunda a la renuncia de España a Eurovisión

La decisión histórica que ha tomado RTVE de no participar en Eurovisión en 2026 después de que la Unión Europea de Radiodifusión (UER) haya confirmado la presencia de Israel en el festival lleva días provocando una catarata de reacciones.

España no está sola en esa decisión, ya que otros países como Países Bajos, Eslovenia e Irlanda han avisado también de que no participarán. Islandia, por su parte, decidirá la semana que viene si se suma a ese grupo de países o finalmente acaba participando.

Rostros muy conocidos, como Alfred, James Rhodes, Xabier Fortes o Blanca Paloma ya han mostrado su apoyo a la decisión de RTVE. Y también lo ha hecho el actor Guillermo Toledo, conocido por su apoyo firme al pueblo palestino.

Toledo: "En Eurovisión participan 34 nazis"

En un mensaje en la red social BlueSky, Toledo ha sido tan contundente como suele ser: "Este es el mundo de mierda en el que vivimos: los genocidas se quedan y quienes los rechazan, se tienen que marchar. Si en Eurovisión participan 33 países y unos nazis, en Eurovisión participan 34 nazis".

Toledo hace referencia a ese dicho alemán que dice: "Si en una mesa hay un nazi y diez personas que lo respetan, en esa mesa hay once nazis…".

Bélgica confirma que participará

Uno de los países a los que hace referencia Toledo es Bélgica, uno de los últimos en confirmar que sí participará en el certamen. El director ejecutivo de la cadena belga, Jean-Paul Philippot, ha defendido que la decisión de participar es compatible con una "postura clara de denuncia de los obstáculos a la libertad de información, exigir la protección de todos los ciudadanos y periodistas y garantizar su presencia segura sobre el terreno".

"La cultura nunca es un entretenimiento desvinculado de la realidad", ha continuado el ejecutivo en declaraciones difundidas por la propia cadena en las que también subraya que "el servicio público tiene el deber de ser fiel a la humanidad, la independencia editorial y la libertad.

Las dos cadenas públicas de Bélgica -la francófona RTBF y la flamenca VRT- se turnan cada año en la gestión y retransmisión del Festival de Eurovisión, por lo que este año la decisión de si participar en ella recaía en RTBF. VRT, responsable el año pasado y que cortó la emisión durante la participación de Israel en protesta por el genocidio- ha indicado que también emitirá este año la señal de certamen, pero "con restricciones".