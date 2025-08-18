Son solo dos minutos, pero Antón Losada no necesita más para decir alto y claro lo que pasa por la gestión de los incendios

El politólogo Antón Losada ha dejado una potente intervención este lunes en el Hoy por hoy de la Cadena SER a raíz de la gestión de los incendios y el cruce de declaraciones y responsabilidades entre las autonomías y el gobierno central.

"El problema es la política y el problema es que pagamos impuestos para que los políticos después no sean capaces de resolver nada. El mensaje tan peligroso de que estamos solos genera la sensación de que están peleándose entre ellos, de que se recriminan de que vaya uno u otro, de si se mandan medios o no y mientras tanto la gente ve que arden las cosas o que el agua se lleva sus calles, coches y familiares", ha comenzado diciendo.

"¿A quién le sorprende que el discurso de la antipolítica y de que el problema son los políticos, la democracia acabe calando si ellos mismos lo están alimentando?", se ha preguntado Losada.

El politólogo también ha hablado así de la comparecencia de este domingo del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez: "El de la Xunta dijo que había pedido medios y a ver si llegan, como si fuera un tertuliano, de haber venido a pedir cosas y si me las dan lo arreglamos y si no la culpa es suya. Luego vino Sánchez para hablar del pacto de Estado, que me parece una propuesta interesante aunque igual no era ayer ni el día ni el momento".

"Y la primera reacción es que desde el PP de Galicia publican un tuit de los dos en el que se ve a Rueda hablando con el chaleco de protección y detrás a Sánchez en el que dice 'un presidente al mando, otro que solo ocupa el cargo', después de una comparecencia en el que hubo cierto grado de colaboración institucional", ha añadido.

Con este tipo de actitudes, Losada ha terminado resignándose: "Después te sorprendes que crezcan determinadas fuerzas políticas... El día 12 estaba todo bien, había efectivos de la UME, la culpa era de los incendiarios y estaba todo perfecto, pero el 15 ya no. Así la gente le da la espalda a la política".