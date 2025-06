Su novio le abandona a horas de la boda y un giro de los acontecimientos hace que este sea el día más feliz de su vida

La historia de la galesa Kayley Stead es de ver y no creer. Una anécdota centrada en un giro dramático de los acontecimientos que han contado en el diario británico Daily Mail que ha captado la atención de muchos.

Tras aproximadamente cuatro años de relación, llegó el que muchos consideran el día más bonito de su vida, la boda. Dos horas antes de caminar hacia el altar para formalizar el compromiso, llegó el momento fatídico: el novio fue "a dar un paseo" y tan pronto como lo hizo cambió de número de teléfono y le dio plantón.

La novia, Kayley, hizo algo inusual. No la canceló, y como había pagado la mayor parte de los gastos de la ceremonia, finalmente la celebró con sus amigos y familiares, ya sin el (ex)novio.

Varios años antes, en 2013, Kayley conoció a una de esas amistades adolescentes de las que uno de ellos que se convierte en amor, Richard, pero ella le rechazó en un principio porque por aquel entonces acababa de terminar una relación.

Richard y Kayley se reencontraron tres años después de la fatídica boda y resurgieron los sentimientos, enamorándose finalmente. Ella, entonces, le declaró como el hombre que la ha convertido "en la chica más feliz del mundo". Reflexionando sobre aquello, tuvo algo claro: el peor día de su vida, el plantón de la boda, se convirtió en uno de los mejores días de su vida porque, al fin y al cabo, le permitió encontrar a una persona que realmente la hace feliz.

"Feliz segundo aniversario de uno de los mejores días de mi vida. A menudo lo olvido, pero mi teléfono me recordó que esta experiencia tan loca ocurrió hace dos años. Ahora, al mirar atrás, no puedo agradecerle lo suficiente a mi ex por lo que hizo, porque tomó la mejor decisión para ambos y me trajo de vuelta a alguien que verdaderamente me hace feliz. Todo pasa por algo", escribió Kayley. La vida da muchas vueltas y siempre da una segunda oportunidad.

