Sube una foto de su asiento en el concierto de Lola Índigo y se lía parda

La tuitera Bea Hernández (@BeaGiorenix) ha subido una foto a su cuenta de la red social X, anteriormente conocida como Twitter, sobre cómo veía el concierto de la artista Lola Índigo en el estadio Riyadh Air Metropolitano.

"Esto es lo que veo en el concierto de Lola Índigo...", ha comentado la usuaria justo antes de adjuntar la imagen sobre su ubicación que ha hecho estallar las risas entre la comunidad tuitera.

En concreto, en la fotografía, que ha superado ya las 635.400 visualizaciones y los 2.000 me gustas, se puede apreciar como la tuitera, quien está ubicada en los asientos de grada, tiene justo una de las torres de sonido enfrente, lo que le parte a visión del escenario y le impide ver la pantalla.

"Esto es una vergüenza que no se debería consentir"; 'Visibilidad reducida' debería ser que te toque una esquina y veas de lado, no que te tapen todo el campo de visión por las ansias de los promotores"; "Por eso ella decía 'va a ser un escenario nunca visto', porque literalmente no lo ves jajaja".