Sube esta foto enseñando cómo cambia el cuerpo de una mujer durante el ciclo menstrual y arrasa

La tuitera Meredith Gay (@MerGarza) ha subido una captura de pantalla a su cuenta de la red social X enseñando cómo cambia el cuerpo de una mujer durante un mes en las diferentes fases del ciclo menstrual.

"No andas horny porque 'estas ovulando', puede que estés horny porque andas 'folicular'. Vamos a darle una revisada a las fases del ciclo menstrual y los cambios durante cada fase", ha apuntado la tuitera.

"El mismo cuerpo durante el mismo mes, pero diferentes fases", se puede leer en la captura de pantalla, justo antes de ver las fotografías del cuerpo de una mujer en la misma posición durante la fase menstrual, la ovulación, la folicular y la lútea.

En concreto, durante la mentruación y, sobre todo, durante la fase lútea -la semana previa a la regla- se aprecia como el abdomen de la chica crece de forma considerable, ya que se hincha debibdo a la retención de líquidos y el crecimiento del útero.

Sin embargo, durante la ovulación y la fase folicular el cuerpo de la mujer cambia completamente, con un abdomen mucho más plano en estas semanas, algo que se puede ver fácilmente ya que la modelo está exactamente en la misma postura.

Un tema meramente hormonal y completamente natural y común en las mujeres sanas que les suele causar múltiples inseguridades y quebraderos de cabeza durante varias semanas al mes.

"No, no es flojera, estás en la fase lútea. Si hoy te cuesta moverte del sillón y ayer querías correr una maratón no eres tú, son tus hormonas", ha asegurado la tuitera, llevándose el aplauso de una gran cantidad de usuarios de la red social.

"Cansada de que mi estabilidad emocional dependa de qué tan hinchada tengo la barriga"; "Y después que exijan que tengas el cuerpo perfecto cuando vivimos padeciendo cambios, déjate de joder", han señalado algunas usuarias.

"Una vez que vas aprendiendo a conocer tu cuerpo de acuerdo a tus etapas durante el mes, la vida va mejor", "En resumen: dos semanas buenas. Deberían al menos enseñárnoslo en el colegio", han añadido otras.

Además, la usuaria, quien ha superado los seis millones de visualizaciones y los 81.000 'me gustas' con su publicación, también ha explicado algunos consejos sobre cómo afecta casa fase del ciclo menstrual al rendimiento deportivo.