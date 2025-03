Sube las fotos de cómo le han dejado el baño unos albañiles y ya lo han visto dos millones de personas

Hay veces, quizá más de las deseadas, que las obras en casa se convierten en una pesadilla: los plazos se alargan, los presupuestos aumentan y el resultado final no tiene mucho que ver con lo que se había pensado.

En los últimos días, un ejemplo de todo ello está recorriendo la red social X. Su protagonista es el usuario @FlanaganMcPhee, que ha subido las fotos de cómo le han dejado el baño unos albañiles.

El resultado es tan sumamente desastroso que no se para de compartir, hasta el punto de que el mensaje lleva más de dos millones de visualizaciones.

"Que me pregunta el albañil que si es que no me gusta cómo han hecho la pared o qué. Que si no me gusta, la cambian", dice el usuario junto a las fotos, en las que se ven los azulejos colocados de una manera bastante rudimentaria.

"Os prometo que me lo ha preguntado. Estoy alucinando", ha añadido el hombre, que luego ha subido una actualización en la que evidencia que hizo repetir el trabajo a los obreros hasta dos veces más porque el resultado seguía siendo lamentable.

Ante el revuelo, él mismo ha dado más explicaciones sobre el asunto: "Vamos a ver, os explico el tema que veo que no lo captáis: esta es una obra de LA COMUNIDAD. Están cambiando la bajante general de microcemento y pasaba por mi baño. La reforma se restringe a ESA pared".

"Los azulejos son iguales en color pero NO en TAMAÑO. NO PAGO YO. Y ya estaría", ha añadido.

Entre las reacciones destaca la de una persona que ha señalado: "Entiendo que la comunidad es responsable del arreglo de esa única pared de tu piso. No lo intentes más, nunca va a quedar como el resto, ya no hay azulejos iguales. Consejo: pones de otra forma los que tienes, por ejemplo en rombo o compras otros totalmente diferentes. DECORAR se llama".

El propio afectado ha respondido: "Con que los azulejos estén rectos ya me basta. Charo, si no saben ponerlos rectos, yo creo que pedirles que lo hagan en rombo va a a ser mucho peor…".