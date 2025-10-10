Sube un mensaje explicando lo que es para ella vivir en Madrid y muchos se sienten más identificados de lo que les gustaría

Vivir en una gran ciudad no es algo fácil para todo el mundo, o al menos no durante todo el rato. Mucha gente, muchos planes, muchas distancias, muchos transportes... Un ritmo frenético que puede hacer que llegues absolutamente atropellada y agotada al final del día.

Y Madrid es un poco así, con sus luces y con sus sombras, con amplísima oferta de teatros pero también con sus metros absolutamente repletos de gente con prisas a todas horas.

Esto es algo que ha ejemplificado la usuaria Ire (@ireneannta), quien ha subido una captura de una conversación de WhatsApp donde, según ella, se explica perfectamente lo que es vivir en Madrid.

"Un dia más en Madrid", ha manifestado la usuaria, justo antes de adjuntar la imagen con la que muchos otros ciudadanos de la capital se han visto reflejados, tanto que la publicación ha superado ya las 325.000 visualizaciones y los más de 9.000 'me gustas'.

"Lunes, 7:00 de la mañana. Me arrastro fuera de la cama con la bata de laboratorio aún puesta. Irene ya está poniendo gaitas en la cocina. El día va a ser largo", comienza el mensaje.

"Cojo la línea 3 en hora punta. Un boliviano se pone a interpretar Corazón partido con una flauta de pan. Nos miramos a los ojos, ninguno está seguro de si su vida es peor", continúa.

"Llego a clase y el andaluz gay con el que tengo que hacer el trabajo en grupo no para de hablar de que echaron a Salma de OT. A la tarde llego al trabajo y la mirada cansada de mis compañeras es la primera muestra de empatía que recibo en todo el día", sigue el mensaje.

"A la noche proponen un afterwork con cervezas a 5 euros. Miro mi cuenta del banco y digo que sí tímidamente. Esta semana toca cenar macarrones con sal. Un día más en Madrid", concluye el texto.