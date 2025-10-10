Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Sube un mensaje explicando lo que es para ella vivir en Madrid y muchos se sienten más identificados de lo que les gustaría
Virales

Virales

Sube un mensaje explicando lo que es para ella vivir en Madrid y muchos se sienten más identificados de lo que les gustaría

"Nos miramos a los ojos, ninguno está seguro de si su vida es peor".

Alba Rodríguez Morales
Alba Rodríguez Morales
Plaza de Callao y la Gran Vía de Madrid.xavierarnau via Getty Images

Vivir en una gran ciudad no es algo fácil para todo el mundo, o al menos no durante todo el rato. Mucha gente, muchos planes, muchas distancias, muchos transportes... Un ritmo frenético que puede hacer que llegues absolutamente atropellada y agotada al final del día.

Y Madrid es un poco así, con sus luces y con sus sombras, con amplísima oferta de teatros pero también con sus metros absolutamente repletos de gente con prisas a todas horas.

Esto es algo que ha ejemplificado la usuaria Ire (@ireneannta), quien ha subido una captura de una conversación de WhatsApp donde, según ella, se explica perfectamente lo que es vivir en Madrid.

"Un dia más en Madrid", ha manifestado la usuaria, justo antes de adjuntar la imagen con la que muchos otros ciudadanos de la capital se han visto reflejados, tanto que la publicación ha superado ya las 325.000 visualizaciones y los más de 9.000 'me gustas'.

"Lunes, 7:00 de la mañana. Me arrastro fuera de la cama con la bata de laboratorio aún puesta. Irene ya está poniendo gaitas en la cocina. El día va a ser largo", comienza el mensaje.

"Cojo la línea 3 en hora punta. Un boliviano se pone a interpretar Corazón partido con una flauta de pan. Nos miramos a los ojos, ninguno está seguro de si su vida es peor", continúa.

"Llego a clase y el andaluz gay con el que tengo que hacer el trabajo en grupo no para de hablar de que echaron a Salma de OT. A la tarde llego al trabajo y la mirada cansada de mis compañeras es la primera muestra de empatía que recibo en todo el día", sigue el mensaje.

"A la noche proponen un afterwork con cervezas a 5 euros. Miro mi cuenta del banco y digo que sí tímidamente. Esta semana toca cenar macarrones con sal. Un día más en Madrid", concluye el texto.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Alba Rodríguez Morales
Alba Rodríguez Morales
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de la sección de Virales en HuffPost España, donde contamos temas tan diversos y amplios como lo es la sociedad.

 

Sobre qué temas escribo

Virales es una sección flexible y muy libre, donde prácticamente todo tiene cabida.



Escribo sobre divertidas anécdotas de usuarios de a pie, pero también sobre temas de salud mental. Cuento desde las aventuras más surrealistas que puedas imaginar, hasta las historias de amor más peliculeras o las confrontaciones de vecinos más hilarantes.



Hablo también de qué pasa en los destinos de viaje de moda, comparto críticas sociales sobre el tremendo problema de vivienda o sobre feminismo y no me olvido de las situaciones que viven los españoles por el mundo o los extranjeros en España.



En fin, que tendrás que meterte a leerme, ¡porque es imposible resumírtelo!

 

Mi trayectoria

Antes de estar en el Huff he trabajado tanto en agencias de noticias (Agencia EFE y Europa Press) como en medios digitales (Crónica Global).



Aunque no todo ha sido escribir, ya que también tuve mi pequeño paso como reportera de Bolsa que quedará para siempre enmarcada en YouTube y una divertidísima aventura por el mundo de la televisión, donde trabajé como personal de producción para algunos programas de Discovery Max.

 

Aunque estudié la carrera en Madrid, y es donde resido actualmente, tengo la suerte de ser literalmente del paraíso: Mallorca. Aunque también he estado viviendo un tiempo en Barcelona y en Londres. (Sí, es un poco difícil seguirme el ritmo).

 

¿Y que por qué soy periodista? Porque todavía no he encontrado nada más apasionante que escuchar historias.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 