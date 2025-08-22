Sube un vídeo jugándose la vida en unas cataratas de Zambia y solo verlo pone los pelos de punta

La creadora de contenido sobre viajes Janeidi Álvarez (@janeidialv) ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok enseñando la peligrosa aventura en la que se ha embarcado durante su viaje a Zambia: tumbarse al borde de las cataratas Victoria.

"El dinero regresa... Pero estar al borde de las cataras Victoria, en Zambia, a 110 metros de altura... Y ver esto con mis propios ojos... Eso no se repite", ha publicado la tiktoker mientras adjuntaba el vídeo de la experiencia.

Una grabación que ha causado un gran impacto en redes sociales, superando los más de 19 millones de visualizaciones y 1,4 millones de 'me gustas' en TikTok y generando cientos de comentarios también en la red social X.

"Prefiero el dinero, gracias"; "Con lo torpe que soy en el agua, no duro ni un segundo en la catarata"; "METER ALGÚN COMENTARIO DIVERTIDO MÁS DE TIKTOK", han comentado algunos usuarios.

Y es que no es para menos, ya que el atrevimiento de Janeidi ha puesto los pelos de punta a más de uno, generando miles de dudas sobre cómo ha logrado sobrevivir a la experiencia, algo que ha terminado explicando en otro vídeo.

Ha calmado las aguas explicando que "parece una locura, pero estás todo el tiempo con guías que dicen cómo moverte, qué es lo que vas a hacer, tu paso a paso". Ha reiterado que no es algo improvisado ni dejado al azar, sino todo lo contrario: "Lo haces con personas preparadas para esto".

"Obviamente, la adrenalina es real, toda la emoción es real, pero la experiencia está siendo controlada", ha rematado la joven.