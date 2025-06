Susanna Griso se fija en esto que dijo Melody en El Hormiguero y no se corta lo más mínimo

Susanna Griso, la presentadora del programa matutino de Antena 3 'Espejo Público', no ha dudado en sacar a la palestra la polémica actitud de la representane española de Eurovisión, Melody.

"Había ganas de escucharla", ha asegurado la presentadora, haciendo referencia a la entrevista que la cantante dio anoche en 'El Hormiguero', donde volvió a criticar algunos aspectos de la actuación que no se hicieron como ella quería y que considera que la hicieron perder puntos en el concurso.

"Te lo digo de verdad, yo todos los críticos musicales que he leído valorando la actuación de Melody, todos te dicen que la ejecución fue impecable, que la canción era malísima, pero que ella no podía hacer más", ha señalado la presentadora, quien ha cuestionado la necesidad de hacer tanta autocrítica en Televisión una vez acabado Eurovisión.

Pero el tono más crítico de Griso ha llegado a la hora de comentar su actitud y posicionamiento sobre el conflicto de Israel: "Si tienes una opinion formada, me encanta escuchar a los artistas, pero para que me digan 'que penita que mueran muchos niños en el mundo', ahórratelo. Ahórratelo, es mejor que no opines".

"Ella puede decir que cree que le ha perjudicado toda la polémica con Israel, que ha habido un lobby judío que de alguna manera ha querido encasillar al Gobierno en el culo de Melody, lo digo claramente", ha añadido la presentadora.

"Si dice así, además, todo el mundo estaría comentando", ha asegurado Griso, quien además ha concluido de una forma bastante contundente: "Se escuda en la política para no reconocer que ella ha quedado en el farolillo rojo".