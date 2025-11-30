Susie, británica recién mudada a España: "Es cálida... Hasta que entras en tu casa"

La creadora de contenido británica Susie se ha mudado recientemente a España y mediante sus redes sociales, en las que se hace llamar @Susie_in_spain, cuenta todas las curiosidades y experiencias que vive, incluyendo diferencias culturales con su país natal.

Esta vez ha publicado uno de sus vídeos más debatidos, acumulando más de 11.000 visitas (y subiendo) y un centenar de comentarios, por su opinión sobre la frialdad de las casas españolas. Según ha contado la británica, "España es cálida... ¡Hasta que entras en tu propia casa!".

"Ahora estoy en casa y llevo puesto un abrigo, es insólito, y no puedes hacer nada al respecto", ha explicado al principio del vídeo. A pesar de tener los radiadores y la calefacción central encendidos por toda la casa y por cada habitación, asegura que no la permitirán encender hasta las 14:30 horas.

"Y lo apagan a las 21:30 de la noche, reglas muy estrictas, son muy estrictos con la calefacción y eso es algo que me dejó perpleja", ha opinado sin mala intención.

"¿Por qué no puedo encender la calefacción en mi propia casa?"

Tras estas limitaciones, Susie ha preguntado abiertamente por qué "no puedo encender la calefacción en mi propia casa cuando lo necesito". Según ha contado, aunque intentara encender la calefacción antes, simplemente no funcionará.

"¿No creo que eso sea normal, ¿verdad? ¿Es esa una forma normal de vivir? Parece un retroceso a la razón", ha añadido. Por segunda vez, ha advertido que le encanta España y que sus palabras no deben ser malinterpretadas, ya que simplemente está expresando su curiosidad e incredulidad porque nunca había vivido bajo esas normas.

"¿Esto es normal o es solo donde vivimos?", ha rematado con esta pregunta. Las reacciones han surgido al instante y una de las respuestas más destacadas ha sido la del usuario @Pepotamo, quien le ha dado la razón.

Según el usuario, en España "hay muchos hogares con calefacción central y siempre ha sido motivo de conflicto entre mayores y jóvenes. Austeros y derrochadores. Simplemente, no es buena idea. Le recomiendo si pasa frío reforzar la calefacción central con una propia suya. Eso e intentar convencer a sus vecinos en las asambleas".