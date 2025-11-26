Se queja de que no puede entrar con su perro a una pastelería y la respuesta de los dueños es para ponerla en la escuela de hostelería

Las reseñas en Google han cambiado la forma en la que se consume en los bares, restaurantes y comercios de todo el mundo. Cualquier persona que quiera ir a tomar algo, a comer o a comprar cualquier producto suele consultar antes qué nota tiene y qué dicen los demás clientes del local.

En las últimas horas se ha viralizado la reseña negativa que una persona ha dejado en una confitería porque no le han dejado entrar con su perro a pesar de que, como dice en la nota, era pequeño y cabía en un bolso.

"Pues mira seréis muy buena confitería pero por mi parte habéis perdido una clienta, que yo entre a esta confitería con un perro de un kilo metido dentro de un bolso a comprar buen pastel y que no me atienda y me he tenido que salir me parece de vergüenza y ojalá que todos las personas que respetan a los animales dejen de ir a este sitio. De vergüenza y eso si tenía que estar prohibido", reza la reseña de la persona en cuestión, que le puso un uno sobre cinco, la peor nota posible de Google.

Y la respuesta del local ha llamado la atención por su educación y por lo bien gestionado que está el problema. "Hola, lamentamos que tu visita no haya sido de tu agrado. Entendemos el cariño que se les tiene a los animales y lo importantes que son para muchas familias", empieza diciendo.

La normativa y los perros

Y prosigue: "Aun así, en nuestro local no está permitida la entrada de mascotas (está debidamente indicado en la entrada). La normativa sanitaria exige una zona habilitada y una serie de medidas que no tenemos disponibles. Sin estos requisitos —y sin las medidas obligatorias por ley— no es legal permitir el acceso, por lo que no podemos hacer excepciones".

Por último piden perdón y le dan una solución: "Sentimos las molestias que esto te haya podido causar. Si lo deseas la próxima vez, podemos prepararte el pedido para recogerlo en la puerta y evitarte cualquier incomodidad".