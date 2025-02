Tamara Falcó cuenta en 'El Hormiguero' con qué dos conocidos periodistas se informa 

Como cada jueves, en El Hormiguero ha tenido lugar su clásica tertulia política donde Tamara Falcó, Cristina Pardo, Nuria Roca y Juan del Val opinan de política y le dan algún que otro palo al Gobierno de Pedro Sánchez.

En plena tertulia, Pablo Motos ha explicado que están intentando convertir en tertuliana a Tamara Falcó "poco a poco" con vistas a dentro de un año. "Ha empezado Tamara a hablar de política mucho antes que yo de ropa", ha dicho Pardo.

El presentador ha comentado que en la reunión Tamara Falcó ha dicho "me vais a quitar ese tema" cuando han decidido que no se iba a hablar de Trump y Putin. "Casi mato a María Davant que me manda los temas y me dice estúdiate esto de pé a pá", ha comentado Falcó.

Justo después ha hecho una confesión: "No había mucho que estudiar porque Alsina ha dedicado casi todo a la radio". En referencia a que en Más de uno, el programa matutino de Carlos Alsina en Onda Cero, han dedicado casi todo el programa a celebrar el día mundial de la radio. "Se trata de que tengas tu opinión no la de Alsina", ha apostillado Pardo.

"Ya, pero yo me tengo que informar, ¿y cómo me informo? Con Herrera y con Alsina", ha dejado claro.