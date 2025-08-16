'The Guardian' habla sobre Amancio Ortega en unos términos que traerán bastante cola en España

El diario británico The Guardian ha publicado un artículo este sábado en el que ha hablado del fundador de Inditex, Amancio Ortega, y de lo que está pasando en España con los impuestos a las rentas más altas.

"Con su cortina verde de jardines colgantes, el edificio Planeta es uno de los edificios de oficinas más emblemáticos de Barcelona. A principios de este verano, fue adquirido como parte de una oleada de compras del Monopoly por el hombre más rico de España, Amancio Ortega, fundador de la marca de moda Zara", ha señalado en la noticia escrita por la periodista Juliette Garside.

Desde el citado medio han puesto la lupa en otras de sus últimas adquisiciones. "A través de su oficina familiar Pontegadea, que invierte su patrimonio personal, Ortega también acaba de adquirir el Hotel Banke de cinco estrellas en París, un edificio de apartamentos en Florida y la mitad de las acciones del operador de Teesport, en el noreste de Inglaterra, lo que amplía una cartera inmobiliaria que ya valora 20.000 millones de euros", han explicado.

Pero The Guardian se ha hecho una pregunta tremenda: "¿A qué viene la prisa?". "Ortega está a punto de recibir un dividendo récord de 3.100 millones de euros (2.700 millones de libras) este año por sus acciones en Inditex, la matriz de Zara. Según informes, está apresurándose para gastar este beneficio extraordinario, que de otro modo estaría sujeto al impuesto sobre el patrimonio", ha expuesto.

Fuentes cercanas de su oficina familiar han expresado al medio británico que no está invirtiendo para evadir impuestos, sino para "crear riqueza a partir de los activos originales, mantenerla, hacerla crecer y consolidarla a lo largo de las generaciones".

Esas mismas fuentes han indicado a The Guardian que invierte los dividendos de la compañía de moda y "cualquier otro ingreso procedente de sus propias actividades económicas cada año, sin importar su importe".

"Mientras los ministros de Hacienda de toda Europa buscan formas de reparar el daño a las finanzas públicas causado por sucesivas crisis globales, hay un clamor creciente por formas más efectivas de gravar a las mayores fortunas privadas", ha apuntado el medio británico.

Tras ello, ha detallado que España es uno "de los tres únicos países europeos (junto con Suiza y Noruega) que todavía recaudan impuestos sobre el patrimonio" y han asegurado que otros países están planteándose o debatiendo seguir esos mismos pasos.

También han recordado que algunas regiones españolas, como la Comunidad de Madrid, "respondió" a la medida "rebajando el tipo impositivo a cero". "Esta medida benefició a los futbolistas con altos ingresos del Real Madrid, atrajo a nuevos residentes de otras regiones y a inmigrantes de Venezuela y otros países latinoamericanos, impulsando los precios de la vivienda", ha añadido en el artículo.