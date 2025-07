'The Times' habla de Leonor y sin que nadie se lo espere acaban diciendo esto de Felipe VI

The Times ha elaborado un artículo sobre la entrega de la Medalla de Oro de Galicia —considerada la máxima distinción que concede el gobierno gallego— de manos del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

Pone sobre la mesa el medio una polémica que en España ha pasado desapercibida: las quejas de los partidos nacionalistas por la medalla a la heredera al trono de España. Señala el medio que se ha dicho que con esto se pretende "blanquear la monarquía".

Explica The Times que el evento, celebrado este lunes, "lleva una semana envuelto en polémica política, desde que el Bloque Nacionalista Gallego (BNG), un partido regional, protestó".

"Están utilizando el premio para blanquear la corona, una institución social y políticamente cuestionada", recogen en The Times en boca de Olalla Rodil, portavoz adjunta del BNG, que además dijo que Leonor "no hizo nada por el pueblo gallego" y "no lo merece".

"Las primeras protestas del BNG tuvieron lugar cuando la princesa desembarcó en Galicia en el buque escuela Juan Sebastián de Elcano tras un prolongado viaje a las Américas", dice también el citado medio.

Recoge The Times, además, que esto pasó el mismo día que Juan Carlos, al que llaman "el monarca caído en desgracia que vive en un exilio autoimpuesto", llegó a Sanxenxo. Eso sí, tienen otra visión sobre la actual Casa Real: "A Felipe se le atribuye el restablecimiento de la confianza en la monarquía. Leonor ha demostrado ser una figura popular, reforzando la posición de la corona".