'The Times' se hace una seria pregunta sobre España tras ver estos dos tuits de Pérez-Reverte

El prestigioso periódico británico The Times ha publicado un artículo este martes tras el debate que se ha formado en pleno verano con dos tuits que publicó el escritor Arturo Pérez-Reverte.

El citado medio se ha hecho una pregunta que el novelista ha planteado en las últimas horas: "Picasso o Goya: ¿Quién creó la pintura más importante de España?", se ha preguntado.

Reverte publicó un mensaje el pasado 3 de agosto tras lo que escuchó decir en la radio. "Esta mañana oí decir en una emisora de radio a un especialista en historia del Arte que el Guernica 'es el cuadro más relevante de la pintura española'. Siete horas después, todavía no me he repuesto de la impresión", explicó, junto a una imagen de la pintura de Picasso.

Un usuario le preguntó que cuál cree que es la pintura más relevante de España y contestó lo siguiente: "¿El cuadro más relevante de la pintura española?.. No estoy completamente seguro. Tal vez Las meninas, pero es sólo mi opinión", ha detallado.

¿El cuadro más relevante de la pintura española?.. No estoy completamente seguro. Tal vez "Las meninas", pero es sólo mi opinión. — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) August 3, 2025

Minutos después, el propio Arturo Pérez-Reverte compartió otro mensaje sobre cuál creía que era uno de los cuadros más representativos de España, el Duelo a garrotes de Goya: "Y, bueno. Relevante no sé, oigan. Doctores tiene el Arte. Pero, en mi opinión, éste es el más representativo. Picasso nos pintó el Guernica, pero Goya nos pintó el alma".

Tras ver el "acalorado debate público" que se ha formado con los mensajes del escritor español, The Times ha hablado de ello. "El combativo novelista superventas, cuestionó la afirmación de Miguel Ángel Cajigal, crítico de arte, de que el Guernica de Picasso era la obra más importante de España", ha detallado el citado medio.

"El debate sobre qué pintura define mejor a España se ha dividido ampliamente entre aquellos que ven el Guernica como la pintura de una España democrática moderna que una vez vivió bajo la dictadura, y aquellos que consideran que la obra de Goya no es menos trágica, un autorretrato de un país sumido en su propia historia", ha explicado el medio británico.