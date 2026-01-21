Toni Nadal desvela lo que le respondió a una política que le agradeció que Rafa Nadal "haga quedar tan bien" a Mallorca: le acabó dando una lección

El entrenador de tenis, Toni Nadal, ha desvelado en el pódcast Búscate la vida, del empresario millonario José Elías y del emprendedor Eric Ponce, lo que le respondió a una política que le agradecía un aspecto de la leyenda del tenis, Rafa Nadal, que daba buena imagen a las Islas Baleares, en especial a Mallorca, donde nació.

"Era una política de Baleares, me dijo: qué bien que nos hace quedar Rafael con esta relación tan buena que tiene, tan cordial, con su máximo rival, con Federer", ha comentado en uno de los extractos publicados en TikTok (@blvpodcast), que ha alcanzado más de 52.000 visitas y 2.000 'me gusta' (y subiendo).

Toni en ese momento tiró de ironía para reflejar lo que piensa de la política actual en España, haciendo especial ahínco en las relaciones, aunque ha desvelado que parece ser que no pilló su chiste: "Yo le dije irónicamente, ella no me pilló: ¡No me digas que eso vosotros lo apreciáis!".

La pequeña 'lección' que le dio a la política

La política, cuyo nombre no ha desvelado, no entendió el sarcasmo e insistió: "Sí, sí, nosotros lo apreciamos mucho". Fue entonces cuando ya, sin ironías de por medio, le replicó: "Pues es curioso que no lo apliquéis".

El entrenador se refería a que las relaciones entre rivales políticos, al menos en público, eran muy tensas y no había buenas relaciones. Peor fue la respuesta que le dio justo después: "En nuestro ámbito es imposible".

Aun así, Toni insistió en que lo que pasaba con Rafa era muy diferente: "No te engañes, lo que en Rafael es elección, en vosotros debería ser obligación".

Un candidato a presidente del Barça quiso a Toni Nadal

En la entrevista, el mallorquín desveló que un antiguo candidato a presidente del F.C. Barcelona le quiso en su equipo. Para ello le exigió una serie de condiciones en caso de ganar: echar a una serie de futbolistas, sin importar que les "piten" en el estadio durante dos o tres semanas.

"Los demás sabrán que o se implican o no juega. Con Messi te tienes que callar, pero con los demás... Yo no lo hubiera echado nunca, cuando tienes una figura tan importante como Messi, no le puedes echar un pulso", ha rematado.