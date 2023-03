Una trabajadora de Decathlon cuenta el momento 'tierra trágame' que vivió en su turno

Una usuaria de TikTok ha viralizado un vídeo de más de dos minutos en la que cuenta lo que le pasó mientras trabajaba en Decathlon, la conocida tienda de deportes.

"Os vengo a contar cómo hice el ridículo máximo trabajando en Decathlon", ha empezado diciendo en un vídeo que supera los 1.200 'me gusta'.

Mientras se maquillaba, ha contado que compró por internet tres cacaos que decidió llevarse al trabajo porque se le ponen mal los labios por el contorno. Llegó a eso de las 14:00 a su puesto y la encargada le mandó al pasillo a poner etiquetas para las rebajas.

Ha explicado que mientras que ponía etiquetas se fue echando cacao para hidratar sus labios: "Cada vez que me echaba como que no duraba mucho hidratado, se secaba muy pronto. ¿Pero qué hacía yo? Me repasaba".

Sus compañeros empezaron a pasar por su pasillo y no paraban de preguntarle que qué le pasaba en los labios a lo que ella respondía "pues nada". Tres horas después se pasó por los probadores y uno de sus compañeros le dijo "anda, Krusty qué bien que vengas a probadores".

Cuando se miró al espejo vio que no estaba usando un cacao normal: "Era un cacao mágico que en contacto con el ph de los labios se ponía rojo. Tenía lo que viene siendo el labio rojo pero rojo chillón".

Pero ahí no quedó la cosa. Le tocó ponerse en la caja con la mala suerte de que el cacao era permanente: "Atendí durante tres horas a un montón de personas con los morros así".