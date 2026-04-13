Trump también dispara al papa León XIV… y hay una frase que acapara toda la atención

Donald Trump ha vuelto a elegir el camino más directo posible: abrir fuego verbal. Esta vez, el objetivo ha sido nada menos que el papa León XIV, al que ha dedicado un duro mensaje en Truth Social en el que le acusa de ser "débil con el crimen" y "terrible en política exterior".

La parte más llamativa, sin embargo, no ha sido solo el ataque al pontífice. Trump fue un paso más allá y dejó una frase que rápidamente se ha convertido en la más comentada de todo su mensaje: dijo que prefiere "mucho más" al hermano del papa, Louis, porque es "totalmente MAGA".

"Concéntrate en ser un gran papa, no un político"

En su publicación, Trump instó a León XIV a "ponerse las pilas como papa", a usar el "sentido común" y a dejar de "complacer a la izquierda radical". El presidente estadounidense le reprochó sus posiciones sobre Irán y Venezuela y dejó claro que no acepta que el pontífice critique su actuación internacional.

Según Reuters y AP, el choque llega después de que León XIV haya elevado el tono en sus mensajes sobre la guerra con Irán y sobre la política migratoria estadounidense. El pontífice condenó como "inaceptable" la retórica de Trump sobre Irán y también pidió una reflexión profunda sobre el trato a los migrantes.

De Irán al Vaticano

Trump no se quedó en una crítica general. En su mensaje, cargó específicamente contra la idea de que Irán pueda tener un arma nuclear y contra las críticas del papa a la actuación de Estados Unidos en Venezuela. También sugirió que León XIV fue elegido por ser estadounidense y deslizó que eso tenía que ver con la forma de "lidiar" con él.

El resultado es una escena poco habitual incluso para Trump: un presidente de Estados Unidos enfrentándose públicamente al líder de la Iglesia católica con un tono casi de campaña y trasladando al terreno religioso su guerra cultural de siempre.

La frase que más ruido ha hecho

Pero si algo ha disparado la conversación ha sido esa comparación final con el hermano del pontífice. Trump aseguró que Louis "lo entiende" y que León XIV no. Una forma muy trumpiana de rebajar el conflicto institucional a una frase de barra de bar, pero también una muestra de hasta qué punto ha decidido convertir este choque con el Vaticano en un nuevo frente político.

No es la primera vez que Trump carga contra figuras religiosas o medios que cuestionan sus decisiones, pero sí una de las veces en que lo ha hecho con menos filtros y con un destinatario más simbólico. Porque una cosa es discutir con un rival político. Otra muy distinta es señalar al papa... y terminar diciendo que prefieres a su hermano.