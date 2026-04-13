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Trump también dispara al papa León XIV… y hay una frase que acapara toda la atención
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Trump también dispara al papa León XIV… y hay una frase que acapara toda la atención

El presidente de Estados Unidos acusa al pontífice de ser "terrible en política exterior" y le pide que deje de "complacer a la izquierda radical".

Israel Molina Gómez
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Donald Trump, indignado durante una intervención
Donald Trump, indignado durante una intervenciónAnadolu via Getty Images

Donald Trump ha vuelto a elegir el camino más directo posible: abrir fuego verbal. Esta vez, el objetivo ha sido nada menos que el papa León XIV, al que ha dedicado un duro mensaje en Truth Social en el que le acusa de ser "débil con el crimen" y "terrible en política exterior".

La parte más llamativa, sin embargo, no ha sido solo el ataque al pontífice. Trump fue un paso más allá y dejó una frase que rápidamente se ha convertido en la más comentada de todo su mensaje: dijo que prefiere "mucho más" al hermano del papa, Louis, porque es "totalmente MAGA".

"Concéntrate en ser un gran papa, no un político"

En su publicación, Trump instó a León XIV a "ponerse las pilas como papa", a usar el "sentido común" y a dejar de "complacer a la izquierda radical". El presidente estadounidense le reprochó sus posiciones sobre Irán y Venezuela y dejó claro que no acepta que el pontífice critique su actuación internacional.

Según Reuters y AP, el choque llega después de que León XIV haya elevado el tono en sus mensajes sobre la guerra con Irán y sobre la política migratoria estadounidense. El pontífice condenó como "inaceptable" la retórica de Trump sobre Irán y también pidió una reflexión profunda sobre el trato a los migrantes.

De Irán al Vaticano

Trump no se quedó en una crítica general. En su mensaje, cargó específicamente contra la idea de que Irán pueda tener un arma nuclear y contra las críticas del papa a la actuación de Estados Unidos en Venezuela. También sugirió que León XIV fue elegido por ser estadounidense y deslizó que eso tenía que ver con la forma de "lidiar" con él.

El resultado es una escena poco habitual incluso para Trump: un presidente de Estados Unidos enfrentándose públicamente al líder de la Iglesia católica con un tono casi de campaña y trasladando al terreno religioso su guerra cultural de siempre.

La frase que más ruido ha hecho

Pero si algo ha disparado la conversación ha sido esa comparación final con el hermano del pontífice. Trump aseguró que Louis "lo entiende" y que León XIV no. Una forma muy trumpiana de rebajar el conflicto institucional a una frase de barra de bar, pero también una muestra de hasta qué punto ha decidido convertir este choque con el Vaticano en un nuevo frente político.

No es la primera vez que Trump carga contra figuras religiosas o medios que cuestionan sus decisiones, pero sí una de las veces en que lo ha hecho con menos filtros y con un destinatario más simbólico. Porque una cosa es discutir con un rival político. Otra muy distinta es señalar al papa... y terminar diciendo que prefieres a su hermano.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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