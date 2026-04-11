El Papa confirma un gran acto en Madrid: cita a los jóvenes en Cibeles en junio durante su viaje a España

El León XIV ya ha dejado una de las imágenes que marcarán su visita a España. Aunque la agenda oficial aún no está cerrada, el Pontífice ha confirmado que celebrará un gran encuentro con jóvenes en la Plaza de Cibeles durante su viaje apostólico previsto del 6 al 12 de junio.

El anuncio no ha llegado en una rueda de prensa ni en un documento oficial, sino a través de un mensaje dirigido a los asistentes de la IV Fiesta de la Resurrección, celebrada en Madrid con motivo de la Pascua. El texto fue leído por el cardenal José Cobo y dejó claro el objetivo del encuentro: reunir a miles de jóvenes en uno de los espacios más emblemáticos de la capital.

"Mientras llega el momento de encontrarnos en Cibeles, os pido: no dejéis pasar el presente; rezad, buscad a Cristo de verdad", afirmó el Papa en su mensaje. Una frase que ya anticipa el tono del evento.