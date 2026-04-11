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El Papa confirma un gran acto en Madrid: cita a los jóvenes en Cibeles en junio durante su viaje a España
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El Papa confirma un gran acto en Madrid: cita a los jóvenes en Cibeles en junio durante su viaje a España

La cita en pleno centro de Madrid apunta a ser uno de los momentos más multitudinarios del viaje papal.

Redacción HuffPost
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El Papa León XIV durante una audiencia en la Plaza de San Pedro del Vaticano, en Roma.SOPA Images

El León XIV ya ha dejado una de las imágenes que marcarán su visita a España. Aunque la agenda oficial aún no está cerrada, el Pontífice ha confirmado que celebrará un gran encuentro con jóvenes en la Plaza de Cibeles durante su viaje apostólico previsto del 6 al 12 de junio.

El anuncio no ha llegado en una rueda de prensa ni en un documento oficial, sino a través de un mensaje dirigido a los asistentes de la IV Fiesta de la Resurrección, celebrada en Madrid con motivo de la Pascua. El texto fue leído por el cardenal José Cobo y dejó claro el objetivo del encuentro: reunir a miles de jóvenes en uno de los espacios más emblemáticos de la capital.

"Mientras llega el momento de encontrarnos en Cibeles, os pido: no dejéis pasar el presente; rezad, buscad a Cristo de verdad", afirmó el Papa en su mensaje. Una frase que ya anticipa el tono del evento.

Redacción HuffPost
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