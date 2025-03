Un agricultor arrasa con lo que le dice a quien se queja de que no para de llover

Las abundantes lluvias que han caído en casi todos los puntos de España han sido tema de conversación de mucha gente y son muchos los que ya estaban empezando a estar cansados de, día tras día, no poder ver el sol.

Precisamente a estos últimos va dirigido un mensaje que ha lanzado en TikTok un agricultor, @agricultor.manche, y que está recibiendo miles y miles de 'me gusta' en esa red social.

"Se están haciendo virales un montón de vídeos de gente que dice que no para de llover y que quieren que pare de llover. Normalmente es gente que no se mancha de barro y no sabe de la sequía que estaba atravesando todo el campo", subraya.

"Hacía falta ya mucha agua, ya sea a las viñas o al cereal. Nunca es demasiada agua caída en el campo, siempre con precaución, pero todo esto nos viene bien al agricultor y al de ciudad", celebra.

En las reacciones, otro agricultor es muy claro: "Parece que no… pero nos están lloviendo billetes". Y otro responde: "Ni que lo digas, yo he puesto un bidón de 200 l debajo del canalón y ya tengo lo tengo lleno".

Otra persona también celebra: "Yo solo pienso que qué bonito se pondrá todo esta primavera. Vivo en el campo y sólo veo todo verde y precioso".