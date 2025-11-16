Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Un alemán prueba el cocido madrileño y su reacción es inmediata: no dice ni una palabra, pero tampoco las necesita
Virales

Virales

Un alemán prueba el cocido madrileño y su reacción es inmediata: no dice ni una palabra, pero tampoco las necesita

"Se va a quedar flipando".

Alfredo Pascual
Alfredo Pascual
Una fuente de cocido madrileño.Getty Images

El cocido madrileño es uno de los grandes platos de la gastronomía española, no solo de la zona de la Comunidad de Madrid. En todas las casas y restaurantes se prepara este plato que, aunque tiene como elemento principal el garbanzo, se compone también de carne de cerdo y de gallina, tocino de cerdo y patatas entre otros ingredientes. 

Por ello, no es de extrañar que muchos españoles que viajan al extranjero y viven ahí, ya sea por estudios o por trabajo, echen de menos este plato de cuchara y acaben reproduciéndolo con ingredientes similares o, en algunos casos, con los que se llevan cuando vuelven a España.

Por ejemplo, la usuaria de TikTok @ainaratheo es un madrileña que vive en Alemania y que ha querido enseñar cuál ha sido la reacción de su novio, que es alemán, al probar este delicioso plato. La cara y el gesto que pone lo dice todo. 

"A mí novio alemán le encanta la comida española, llevamos una semana y media sin vernos porque vivimos cada uno en una parte distinta del país y le he hecho lo equivalente o lo que son las flores para una chica, que es comida", comienza diciendo la creadora de contenido, que tiene más de 10.000 seguidores en su perfil.

La reacción de su novio

Durante el vídeo la joven cuenta que ha traído de España chorizo o hasta el hueso de jamón y afirma que "se va a quedar flipando". Cuando entra y le dice que le va a dar una sorpresa, él asegura que "huele interesante e intensivo".

A continuación va al baño a lavarse las manos para probarlo directamente de la sartén. No dice ni una palabra, pero deja claro que su opinión es que está buenísimo soltando el característico "mmm" de chuparse los dedos.

Después, cuando se sientan en la mesa a comer tampoco hace una valoración con palabras, pero de nuevo repite ese gesto con el que reconoce que le encanta.

Alfredo Pascual
Alfredo Pascual
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de Virales en El HuffPost, desde donde te contamos la actualidad de una forma muy diferente.

 

Sobre qué temas escribo

El mundo informativo en el que más cómodo me siento escribiendo es el del deporte, especialmente todo aquello que tiene que ver con el polideportivo: baloncesto, atletismo, natación, escalada, taekwondo, etc. También hablo de naturaleza, ciencia y me encargo de hacer reportajes para dar contexto a los protagonistas de esas publicaciones anónimas que ves en redes sociales y de los que no sabes nada más. Además, en mi día a día busco momentos destacados en televisión o redes sociales que puedan ser interesantes para el lector bajo un enfoque Huff.

 

Mi trayectoria

Nací en Barbastro (Huesca) en 1995 y en 2013 emigré a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), ya que desde pequeño he crecido escuchando la radio y con el objetivo de dedicarme a este mundillo. Aprendí primero en El Heraldo de Aragón y después en la Cadena Ser hasta que en 2019 me saqué un máster en Periodismo de investigación, datos y visualización en la UNIR y entré en El HuffPost. Desde entonces, he crecido de la mano de este medio.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 