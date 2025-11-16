Un alemán prueba el cocido madrileño y su reacción es inmediata: no dice ni una palabra, pero tampoco las necesita

El cocido madrileño es uno de los grandes platos de la gastronomía española, no solo de la zona de la Comunidad de Madrid. En todas las casas y restaurantes se prepara este plato que, aunque tiene como elemento principal el garbanzo, se compone también de carne de cerdo y de gallina, tocino de cerdo y patatas entre otros ingredientes.

Por ello, no es de extrañar que muchos españoles que viajan al extranjero y viven ahí, ya sea por estudios o por trabajo, echen de menos este plato de cuchara y acaben reproduciéndolo con ingredientes similares o, en algunos casos, con los que se llevan cuando vuelven a España.

Por ejemplo, la usuaria de TikTok @ainaratheo es un madrileña que vive en Alemania y que ha querido enseñar cuál ha sido la reacción de su novio, que es alemán, al probar este delicioso plato. La cara y el gesto que pone lo dice todo.

"A mí novio alemán le encanta la comida española, llevamos una semana y media sin vernos porque vivimos cada uno en una parte distinta del país y le he hecho lo equivalente o lo que son las flores para una chica, que es comida", comienza diciendo la creadora de contenido, que tiene más de 10.000 seguidores en su perfil.

La reacción de su novio

Durante el vídeo la joven cuenta que ha traído de España chorizo o hasta el hueso de jamón y afirma que "se va a quedar flipando". Cuando entra y le dice que le va a dar una sorpresa, él asegura que "huele interesante e intensivo".

A continuación va al baño a lavarse las manos para probarlo directamente de la sartén. No dice ni una palabra, pero deja claro que su opinión es que está buenísimo soltando el característico "mmm" de chuparse los dedos.

Después, cuando se sientan en la mesa a comer tampoco hace una valoración con palabras, pero de nuevo repite ese gesto con el que reconoce que le encanta.