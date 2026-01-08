A Trump le sale un amigo de peso en Groenlandia: qué dice la oposición independentista del territorio

Donald Trump va a por Groenlandia. Su infinita campaña de expansión pasa ahora por el inmenso territorio autónomo europeo, de soberanía danesa y situado sobre el círculo polar ártico, el gran objetivo "para la seguridad nacional". Así lo asegura él, al menos, y como tal lo defiende, sin esconder que pretende hacerse con el enclave del modo que sea. Pagando o, incluso, por la vía militar si lo considerase necesario, admiten él y la Casa Blanca.

La intentona del magnate republicano para con Groenlandia viene de lejos, años atrás, pero se ha visto redoblada en las últimas fechas. Entonces y ahora, la respuesta ha sido idéntica por parte de Dinamarca, un rotundo 'no' del estado que posee el control último de la enorme isla groenlandesa.

También de la Unión Europea, a la que pertenece Groenlandia por hacerlo a Dinamarca, con Alemania y Francia al frente de la reprimenda verbal a Washington. Y entre medias, la OTAN, que calla pese a que Dinamarca también es miembro.

Los que sí han hablado, para alegría de Trump y sus planes geopolíticos en la isla, son las fuerzas independentistas de la oposición. La principal, denominada Naleraq, de momento 'bendice' la propuesta estadounidense y ya reclama negociar bilateralmente "sin contar con Dinamarca". Se trata de la segunda fuerza del actual parlamento, aunque fuera del Gobierno de coalición.

Así quedaron las elecciones en Groenlandia en 2025

Demokraatit, 10 escaños y 8.563 votos, el 29'9% del total.

Naleraq, 8 escaños y 7.009, el 24'5% del total.

Inuit Ataqatigiit, 7 escaños y 6.119 votos, el 21'4% del total.

Siumut, 4 escaños y 4.210 votos, el 14'7% del total.

Atassut, 2 escaños y 2.092 votos, el 7'3% del total.

El actual Gobierno de Groenlandia está encabezado por Jens-Frederik Nielsen, líder de Demokraatit, formación independentista moderada de centro-derecha, que lidera el territorio autónomo bajo una extraña coalición a cuatro junto a Inuit Ataqatigiit, Siumut y Atassut.

De ella quedó fuera Naleraq, este este jueves ha defendido la importancia de que Groenlandia "vaya sola" a los potenciales contactos con EEUU, ante las críticas iniciales lanzadas desde el Ejecutivo de Jens-Frederik Nielsen contra la "retórica" de Trump por creer que su país está "en venta".

Qué dice exactamente la oposición independentista

"Vamos a trabajar para que Groenlandia mantenga contactos parlamentarios directos con Estados Unidos", ha afirmado Juno Berthelsen, antiguo ministro encargado de Exteriores y alto cargo del partido independentista.

"Debemos ser capaces de abrir un diálogo sobre lo que queremos y lo que EEUU piensa sin que todo pase por el filtro de la parte danesa", señala Berthelsen, que acusa al actual gobierno groenlandés de "parecer paralizado". Acusa al ejecutivo local de "no parecer capaz de gestionar" la situación "incluso cuando la parte estadounidense está solicitando dialogar".

Aunque las palabras del partido Naleraq son un apoyo desde dentro de la isla a Trump y su administración, los independentistas también ponen sobre aviso a EEUU en sus demandas. Hablan de una futura "asociación libre" entre ambas partes con apoyo y protección estadounidense a cambio de derechos militares pero sin llegar a anexionarse Groenlandia.

"Queremos una independencia y autodeterminación completa. Esto requiere prepararnos en el terreno político, pero también en el práctico, y que seamos nosotros los que establezcamos relaciones internacionales que puedan sostener el futuro de Groenlandia como nación soberana", culmina Juno Berthelsen.