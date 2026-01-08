Ramón, español que lleva 40 años viviendo en Groenlandia: "Lo mismo la gente se enfada y mucho"

El español Ramón Larramendi, que lleva 40 años viviendo parte del año en Groenlandia, ha explicado cómo se están viviendo allí todas las amenazas y los deseos de conquista por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La Casa Blanca ha asegurado que la Administración de Trump está discutiendo "activamente" una potencial compra de Groenlandia con Dinamarca, al tiempo que el secretario de Estado, Marco Rubio, ha confirmado una reunión con funcionarios daneses sobre el territorio autónomo, en el marco de las tensiones por las aspiraciones expansionistas bajo la justificación de la seguridad nacional en el Ártico

Larramendi ha asegurado en Más Vale Tarde, de La Sexta, que "lo sorprendente de toda esta historia es que antes del comienzo de esta saga Groenlandia era bastante proamericano".

"De hecho, la posibilidad de incorporar Groenlandia a Estados Unidos como estado libre asociado gestionado con un poco de mano izquierda, era una opción absolutamente posible al empezar", ha admitido.

Las burlas de Trump

Eso, sin embargo, dice que ha cambiado por completo tras las últimas declaraciones de Trump, que ha llegado ridiculizar a los equipos daneses de trineos tirados por perros en Groenlandia. "¿Sabes qué hizo Dinamarca recientemente? Reforzó la seguridad en Groenlandia. Añadieron un trineo tirado por perros más. ¡Es cierto! Les pareció una gran decisión", dijo recientemente el presidente de Estados Unidos.

"Claro, cuando empiezas siete veces que te quieren invadir... pues lo mismo la gente se enfada y mucho y ha conseguido cambiar totalmente la opinión pública, que por un lado estaba en un proceso de descolonización. Entonces hay como mucho resentimiento hacia Dinamarca y ganas de librarse de Dinamarca y era vista esa opción porque tenía una posición muy positiva sobre Estados Unidos antes de todo esto. Es la realidad", ha admitido Larramendi.

Del sentimiento pro-americano al pro-europeo

"El intento de violación ha llevado a la seducción totalmente a lo opuesto mientras que, bajo mi punto de vista, había una oportunidad buena por toda la situación interna del país. Por un lado, está todo el resentimiento histórico con Dinamarca, la relación es compleja y difícil. EEUU se venía, pero ahora también hay una relación compleja y un rechazo", ha advertido.

"Y hay un sentimiento bastante pro europeo. Ahora mismo el único aliado limpio que se ve en el país es Europa. Ha habido una serie de acercamientos que han sido muy bien recibidos", ha ensalzado.