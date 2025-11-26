Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Un alumno firma la que es ya una de las anécdotas del año al rellenar así la fecha de un examen
Un alumno firma la que es ya una de las anécdotas del año al rellenar así la fecha de un examen

"Es evidente que hace falta una asignatura sobre cómo escribir la fecha".

Alfredo Pascual
El tuit del profesor @rafa_79_av mostrando la fecha que ha puesto un alumno.Twitter

Con la llegada inminente de diciembre, que está ya a la vuelta de la esquina, llegan en los colegios e institutos los trabajos y los exámenes que completen las evaluaciones del primer trimestre, que se tienen que terminar antes de Navidad y que marcan a los alumnos sobre cómo ha ido este inicio de curso escolar.

De forma paralela esas pruebas implican, en algunos casos, que se den problemas con enunciados curiosos, respuestas completamente inesperadas por parte de los alumnos o situaciones anecdóticas entre profesores y estudiantes que, cuando llegan a las redes sociales, suelen tener una buena acogida.

En las últimas horas ha sido el maestro de un colegio y usuario de X @rafa_79_av el que ha publicado una imagen de lo que le ha puesto un alumno en la hoja del examen y que le ha sorprendido a la vez que descolocado. Lo mejor es que no ha ocurrido en ninguno de los ejercicios y sí en los datos previos.

Tal y como se puede ver en la imagen, en la casilla en la que pone fecha el estudiante, en vez de poner el día concreto, ha decidido poner un único "hoy". "Es evidente que hace falta una asignatura sobre cómo escribir la fecha", ha tuiteado el profesor junto a esa foto.

Cachondeo en las respuestas

Entre las respuestas que le han dado al docente por esta simpática anécdota se encuentran la de usuarios que han ironizado diciendo que "te han puesto en la (casilla) del nombre un yo", "si lo ha clavado" o "da lo mismo el día que lo leas porque siempre va a acertar".

También hay algunos que han tratado de excusar al alumno: "Nadie habla de esto, que es cuando estás tan centrado en estudiarte un examen muy denso y en su contenido, que no sabes ni en qué día vives, solo vas al examen y no sabes ni qué fecha es".

Soy redactor de Virales en El HuffPost, desde donde te contamos la actualidad de una forma muy diferente.

 

El mundo informativo en el que más cómodo me siento escribiendo es el del deporte, especialmente todo aquello que tiene que ver con el polideportivo: baloncesto, atletismo, natación, escalada, taekwondo, etc. También hablo de naturaleza, ciencia y me encargo de hacer reportajes para dar contexto a los protagonistas de esas publicaciones anónimas que ves en redes sociales y de los que no sabes nada más. Además, en mi día a día busco momentos destacados en televisión o redes sociales que puedan ser interesantes para el lector bajo un enfoque Huff.

 

Nací en Barbastro (Huesca) en 1995 y en 2013 emigré a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), ya que desde pequeño he crecido escuchando la radio y con el objetivo de dedicarme a este mundillo. Aprendí primero en El Heraldo de Aragón y después en la Cadena Ser hasta que en 2019 me saqué un máster en Periodismo de investigación, datos y visualización en la UNIR y entré en El HuffPost. Desde entonces, he crecido de la mano de este medio.

 

 

